Tienda CVS en Indiana se niega venderle una medicina a un puertorriqueño y le exige visa

José Guzmán Payano, un puertorriqueño que estudia en la Universidad Purdue, en Indiana, quedó "en shock" cuando fue a comprar una medicina para la gripe en una tienda de la cadena CVS y no solo se negaron a vendérsela por supuestamente no tener identificación válida de Estados Unidos , sino que además cuestionaron su ciudadanía y le exigieron que mostrara una visa.

“Y entonces, cuando ella me pidió una visa, me quedé en shock”, afirmó Guzmán, citado por la AP. “Ya no tenía caso hablar más”.