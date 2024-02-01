Cambiar Ciudad
Venezuela

El programa de espionaje de la DEA a políticos de Venezuela burlando el derecho internacional

La Operación Tejón en el Dinero tenía como objetivo a decenas de altos funcionarios de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro.

Por:
AP
Video Líder opositora venezolana María Corina Machado cuenta cómo se enfrentarán al gobierno de Nicolás Maduro

Un informe secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de varios años de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que infiltró a operativos en Venezuela para grabar a escondidas y armar casos por narcotráfico contra el liderazgo del país, un plan que Washington reconoció desde el principio que podría considerarse una violación del derecho internacional.

"Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas", indica el memorando de 15 páginas de 2018 acerca de la Operación Tejón del Dinero, una investigación que, según las autoridades, tenía como objetivo a docenas de personas, incluyendo al presidente del país, Nicolás Maduro.

Notas Relacionadas

El polémico reportaje que señala a la campaña de 2006 de AMLO de recibir dinero del narco y que el presidente de México niega

El polémico reportaje que señala a la campaña de 2006 de AMLO de recibir dinero del narco y que el presidente de México niega

América Latina
5 min


Aunque no hay un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, la revelación amenaza con agitar más aún las ya tensas relaciones con el gobierno de Maduro y agravar el resentimiento hacia Estados Unidos en toda Latinoamérica por la percepción de intromisión.

PUBLICIDAD

Además, ofrece una inusual perspectiva de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la DEA para luchar contra las drogas en un país que prohibió la presencia de sus agentes hace casi dos décadas.

Más sobre Venezuela

En un minuto: EEUU reanuda los vuelos de deportación a Venezuela
1:19

En un minuto: EEUU reanuda los vuelos de deportación a Venezuela

Estados Unidos
La frenética búsqueda de venezolanos desaparecidos desatada por los vuelos de deportación a El Salvador
5 mins

La frenética búsqueda de venezolanos desaparecidos desatada por los vuelos de deportación a El Salvador

Estados Unidos
En un minuto: Críticas a los nuevos aranceles de Trump al acero y aluminio
1:26

En un minuto: Críticas a los nuevos aranceles de Trump al acero y aluminio

Estados Unidos
TPS para venezolanos en el aire: fechas clave después de la anulación de la extensión
0:59

TPS para venezolanos en el aire: fechas clave después de la anulación de la extensión

Estados Unidos
En un minuto: Tormentas invernales afectan a millones en EEUU
1:17

En un minuto: Tormentas invernales afectan a millones en EEUU

Estados Unidos
Este niño inmigrante venezolano recibe una prótesis gratis para su pierna amputada
1:03

Este niño inmigrante venezolano recibe una prótesis gratis para su pierna amputada

Estados Unidos
"Son agresivos y no conocen límite": exagente de la DEA describe lo que vio de la banda Tren de Aragua en Venezuela
5 mins

"Son agresivos y no conocen límite": exagente de la DEA describe lo que vio de la banda Tren de Aragua en Venezuela

Estados Unidos
EEUU impone sanciones a 16 funcionarios del gobierno de Maduro señalados por fraude electoral y la represión en Venezuela
7 mins

EEUU impone sanciones a 16 funcionarios del gobierno de Maduro señalados por fraude electoral y la represión en Venezuela

Estados Unidos
En un minuto: Riesgo de una tormenta tropical en el golfo de México
1:15

En un minuto: Riesgo de una tormenta tropical en el golfo de México

Estados Unidos
En un minuto: Presentan nueva imputación contra Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio
1:19

En un minuto: Presentan nueva imputación contra Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio

Estados Unidos

Quiénes fueron los políticos venezolanos espiados por la DEA

Algunos de los aliados más próximos a Maduro se vieron implicados en la investigación, como Alex Saab, el empresario liberado recientemente en un intercambio de presos por 10 estadounidenses y un contratista de defensa prófugo. Pero hasta ahora, no estaba claro que las investigaciones estadounidenses contra Venezuela incluyesen tácticas legalmente cuestionables.

“No nos gusta decirlo públicamente pero somos, de facto, la policía del mundo”, dijo Wes Tabor, un exagente de la DEA que fungió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes del inicio del operativo descrito en el reporte.

Tabor, que no confirmó la existencia de ninguna acción de este tipo, apuntó que las medidas unilaterales y encubiertas pueden ser una herramienta eficaz cuando se llevan a cabo con los límites y la responsabilidad adecuadas, especialmente en un país como Venezuela, donde las difusas líneas entre el Estado y el hampa la han convertido en un punto de tránsito ideal para hasta el 15% de la cocaína mundial.

“No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros países cuando estos países son regímenes canallas y las vidas de los niños estadounidenses están en juego", añadió. “Y en el caso de Venezuela, que nos está inundando de droga, el riesgo merece la pena”.

Video Los malos socios de Estados Unidos en la guerra contra las drogas


Tanto la DEA como el Departamento de Justicia rechazaron responder a las preguntas de la AP sobre el informe, la frecuencia con la que Estados Unidos realiza actividades unilaterales y quiénes forman el comité que aprueba esos operativos.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a un pedido de comentarios. Pero recientemente Maduro acusó a la DEA y a la CIA de llevar a cabo esfuerzos para desestabilizar el país. La CIA se negó a realizar declaraciones.

“Yo no creo que el presidente (Joe) Biden esté involucrado", dijo Maduro en una aparición en televisión. “Pero la CIA y la DEA son organismos independientes, imperialistas, criminales”.


Relacionados:
VenezuelaNicolás MaduroLa Administración para el Control de Drogas (DEA)Narcotráfico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD