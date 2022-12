Musk rectifica y anuncia que restablecerá las cuentas suspendidas, pero el incidente amplía la brecha entre Twitter y la prensa

Entre los periodistas bloqueados este jueves se encuentran reporteros de The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America y otras agencias de noticias. A pesar de la controversia generada, las suspensiones continuaron el viernes con la cuenta de una columnista de Business Insider que publicó una serie de artículos entre 2018 y 2021 destacando lo que llamó "peligrosas deficiencias" en la fabricación de Tesla.