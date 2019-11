Elizabeth Warren revela cómo financiará su polémico plan de salud: más impuestos para los ricos y las empresas

Sus contrincantes de cara a las elecciones presidenciales de 2020 la tenían contra las cuerdas para que respondiera exactamente cómo ejecutaría su ambicioso plan de salud "Medicare for All", sin que tuviera un fuerte impacto en los impuestos de la clase media estadounidense.

"

Doctores y tratamientos para quienes los necesiten"

Con "Medicare for All", dijo Warren en su artículo, todos los estadounidenses "tienen los doctores y el tratamiento que necesitan cuando lo necesitan. No más redes restrictivas de proveedores, ni aseguradoras negando cobertura a tratamientos prescritos, y no más quiebras por cuentas médicas”.