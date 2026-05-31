Fentanilo Una tira que puede salvar vidas: los reactivos de detección de fentanilo y la historia de Eli Weinstock contada por su madre Beth Weinstock cuenta desde su experiencia y dolor de madre por qué son tan necesarias e importantes las tiras reactivas de detección de fentanilo y por qué será un error que el Gobierno Federal las deje de subsidiar

Video Pastillas con carfentanilo son encontradas en una región de Carolina del Norte

Durante la mayor parte de la última década, los opioides sintéticos como el fentanilo han liderado todas las demás drogas en muertes por sobredosis. Esto es algo de lo que soy trágicamente consciente, tanto a nivel profesional como personal.

En este contexto, una herramienta simple y basada en evidencia —la tira reactiva de fentanilo— se ha convertido tanto en un salvavidas como en un blanco político muy debatido. El 24 de abril, la administración del presidente Donald Trump envió de manera impredecible una carta a los departamentos de salud pública y a los beneficiarios de subvenciones estatales, informando que las tiras reactivas de fentanilo, así como otros tipos de tiras reactivas que salvan vidas, ya no se considerarían financiables a través de fondos federales.

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Aunque no se indica explícitamente en la carta, esta postura forma parte de una retirada estratégica más amplia de las prácticas de reducción de daños, basada en la idea errónea de que las herramientas de prevención, como las tiras reactivas, admiten o fomentan el uso de drogas.

Las investigaciones demuestran que las tiras reactivas de fentanilo ayudan a desincentivar el uso de drogas

¿Acaso este camino parece familiar? Los expertos en salud pública han demostrado una y otra vez que las políticas destinadas a orientar a los estadounidenses hacia la "abstinencia" (pensemos en evitar la educación sobre el uso de condones en la década de 1980, la evitación del alcohol en la época de la Prohibición y las campañas de "Simplemente di no") rara vez eliminan los comportamientos de riesgo. Simplemente los vuelven más peligrosos.

Los críticos suelen argumentar que las herramientas de prevención de sobredosis admiten tácitamente el consumo de drogas, pero este enfoque malinterpreta tanto el comportamiento humano como la salud pública.

Las tiras reactivas de fentanilo no fomentan el consumo de drogas; lo disuaden. Un creciente cuerpo de investigación demuestra que cuando las personas saben que hay fentanilo presente, muchas personas cambian su comportamiento: consumen menos, no consumen solas o evitan la sustancia por completo. La información, en este caso, salva vidas. Eliminar el acceso a esa información no previene el consumo; aumenta la probabilidad de muerte.

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Ojalá viviéramos en un mundo donde nadie consumiera drogas ilícitas, pero desearlo no hace que sea una realidad. En el panorama actual de las drogas, donde el fentanilo contamina todo, desde pastillas falsificadas hasta cocaína y metanfetamina, incluso el consumo ocasional o por primera vez puede ser fatal. El margen de error ha desaparecido.

Perdí a mi hijo por el fentanilo. Ojalá hubiera tenido acceso a una tira reactiva

En 2021, mi hijo Eli Weinstock murió a causa de una ingesta accidental de fentanilo. Con cada fibra de mi ser, desearía que no hubiera optado por tomar esa pastilla antes de salir a pasar la noche con sus amigos de la universidad. Con todo mi ser, desearía que hubiera tenido acceso a una tira reactiva de fentanilo.

Incontables padres sienten lo mismo con respecto a los queridos hijos que han perdido. Su muerte catalizó la fundación de BirdieLight, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación sobre la seguridad de las drogas y la prevención de sobredosis; nuestra única misión es reducir el riesgo dondequiera que sea posible.

Desde la muerte de Eli, hemos educado a miles de jóvenes sobre los peligros de la adulteración de drogas, cómo prevenir las sobredosis y, sí, también hemos distribuido miles de tiras reactivas de fentanilo desde su legalización en Ohio en 2023.

Se han compartido con nosotros una multitud de historias basadas en experiencias reales. Después de una visita a un campus universitario, un estudiante informó que un amigo había descubierto fentanilo en una sustancia y advirtió a los demás, previniendo probablemente múltiples sobredosis. Otra persona escribió que una tira reactiva le impidió consumir metanfetamina, afirmando que si hubiera seguido adelante sola, lo más probable es que hubiera muerto.

Beth Weinstock y su hijo Eli en su ceremonia de graduación de 2019 de la escuela secundaria Bexley en Columbus, Ohio.

Imagen Cortesía de Beth Weinstock

Estos no son relatos de imprudencias recompensadas; son historias de vidas salvadas

Las políticas que restringen el acceso a las tiras reactivas de detección de drogas no solo están equivocadas, sino que son peligrosas. Priorizan la ideología sobre la evidencia. En este momento, cuando las muertes por sobredosis siguen devastando a familias y comunidades, deberíamos ampliar el acceso a cada herramienta comprobada a nuestra disposición, no limitarlas.

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La reducción de daños no es el final de la historia ni sustituye al tratamiento en caso de un trastorno por consumo de sustancias. Aun así, es un puente que mantiene a las personas con vida el tiempo suficiente para alcanzar la recuperación, cuando estén listas.

El legado de Eli y el trabajo de BirdieLight son un recordatorio de que detrás de cada estadística de sobredosis hay una persona cuya vida importaba y cuya muerte pudo haberse evitado. Honrar ese legado significa adoptar estrategias que funcionen, incluso cuando desafíen nuestras suposiciones.