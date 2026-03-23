Fentanilo

Barbies que se vendieron en Cargo Largo tenían fentanilo: ¿Qué pasó con las muñecas?

La Policía de Independence, en Misuri, informó que se detectó fentanilo en muñecas que se vendieron en la tienda Cargo Largo

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Por:N+ Univision y Agencias
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Video Investigan hallazgo de fentanilo en muñecas Barbie en una tienda de descuentos en Misuri

La Policía de Independence, en Misuri, activó una alerta por el hallazgo de fentantilo en barbies que se vendieron en la tienda Cargo Largo. Te contamos qué pasó con las muñecas.

Las tiendas Cargo Largo suelen ofrecer descuentos y productos con promociones atractivas, que incluyen precios reducidos.

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¿Qué pasó con las muñecas Barbie con fentanilo?

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El 21 de marzo de 2025 en redes sociales se difundió una ficha con un mensaje para alertar ante el hallazgo de fentanilo en muñecas Barbie.

El comunicado del Departamento de Policía de Independence decía que fue contactado por personal de seguridad de la tienda Cargo Largo ante la presencia de una “sustancia sospechosa en los empaques de muñecas Barbie”.

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Según el reporte de Departamento de Policía, se determinó que la sustancia era fentanilo e “inmediatamente se activó una investigación con Cargo Largo para saber cuántas unidades se vendieron”.

Cargo Largo informó, por su parte, que participaba con la Policía de Independence, para ubicar las muñecas Barbie que se habían vendido y estaban contaminadas con fentanilo.

En un inicio, se dio a conocer que la Policía había localizado cuatro de las cinco unidades. “Solo queda una por localizar y tenemos una pista sólida en la que estamos trabajando para encontrarla”.

La investigación reveló que las muñecas Barbie en sí no estaban contaminadas. “Se encontró fentanilo pegado con cinta adhesiva en el interior del embalaje trasero de las muñecas”.

El mismo 21 de marzo tanto la Policía como la tienda Cargo Largo confirmaron que las cinco muñecas Barbie que estaban contaminadas fueron recuperadas y estaban bajo custodia.

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