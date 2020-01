El viento derribó el muro de Trump en Mexicali

Las barras de acero del muro del presidente Donald Trump no son tan resistentes. A mediodía del miércoles, fuertes ráfagas de viento derribaron al menos 15 fragmentos de la barda metálica que se erige entre Calexico y Mexicali.

Ceceña indicó que la estructura metálica no es una barda nueva , sino una “remodelación”.

Trump, sin embargo, ha retrocedido en la escala de sus ambiciones de construir un muro de concreto, en lugar de enfocarse en construir una barrera donde actualmente no hay nada en la frontera.

“La obsesión del presidente Trump con el muro no tiene nada que ver con seguridad. No en EEUU ni en México”, dijo Pili Tobar, portavoz de Americas Voice, una entidad crítica de la construcción del muro. Es un símbolo de su estrategia política racista que busca asustar a la gente y hacer creer a los estadounidenses que los inmigrantes vienen a este país solo a lastimarlos. Este muro ya le ha costado muy caro a los contribuyentes y debemos asegurarnos que ni pone en peligro la vida de los mexicanos en la frontera”.



“El camino más natural que ha seguido la humanidad a través de la historia es que las familias huyan a donde se sienten sanos y seguros, y donde tengan la posibilidad de llevar pan a la mesa y dar de comer a sus hijos; esos cauces no los va a detener ningún muro ni en el norte ni el sur” añadió. “Tanto el presidente Trump como en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen que hacer lo correcto y atender las necesidades de miles de personas y no tratar de detener este flujo porque los migrantes no hacen más que buscar donde ponerse a salvo”.