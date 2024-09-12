Cambiar Ciudad
Departamento de Seguridad Nacional

El DHS propone retrasar dos años más la implementación del 'Real ID' en las licencias de conducir

El gobierno federal propuso este jueves posponer dos años más la aplicación obligatoria del programa Real ID que será necesario para poder volar dentro del país y visitar ciertas instalaciones federales.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Cómo funcionara el Real ID?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) está proponiendo retrasar dos años más la implementación del programa Real ID en las licencias de conducir de todo el país y que será necesario para poder volar dentro del país y visitar ciertas instalaciones federales.

En su comunicado, el DHS dijo que buscará incentivar a la población a que actualice sus licencias el año entrante, pero dejó claro que su obligatoriedad entraría en vigor hasta dentro de dos años más.

Iniciamente, se había fijado la fecha del 7 de mayo de 2025 como el límite para exigir el Real ID a los viajeros y ciudadanos que visiten algunas instalaciones federales.

Pero la nueva propuesta planteada por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA en inglés), sostiene que se busca ofrecer flexibilidad a las agencias federales para la aplicación del esquema de identificación.

La flexibilidad en la aplicación del programa Real ID concluiría el 5 de mayo de 2027, de acuerdo con la regla propuesta por la TSA.

Y el tema de fondo es que alrededor del 40% de los estadounidenses aún no cuentan con un Real ID, según cifras de DHS.

Buscan transición "fluida" en aplicación de Real ID

En el comunicado de TSA, el administrador de la agencia, David Pekoske, dijo que el objetivo de la flexibilidad en el proceso de aplicación obligatoria del programa busca asegurar una "transición fluida" en su implementación.

"La TSA está colaborando con el público, las jurisdicciones otorgantes de licencias y los estados para facilitar una transición fluida hacia la aplicación de Real ID a partir del 7 de mayo de 2025”, dijo Pekoske.

El funcionario destacó que se busca mejorar la seguridad para los viajeros en Estados Unidos.

"Real ID proporciona una importante mejora de seguridad y esta regla nos permite planificar una variedad de escenarios para ayudar a minimizar el impacto potencial para los viajeros, las partes interesadas de la industria y los estados durante la implementación".

