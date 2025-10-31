Seis costillas rotas y una hemorragia interna: así dejó la Patrulla Fronteriza a un ciudadano de 67 años tras violenta detención en Chicago, según denuncia

Video Análisis de la comparecencia en corte de Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza

Un hombre de 67antigásantigás años fue violentamente detenido el pasado fin de semana en Chicago, cuando se topó con un operativo de la Patrulla Fronteriza en la cuadra cercana a su hogar, denunció el grupo de corredores DW Running Team, al que pertenece, en sus redes sociales.

El anciano sufrió seis costillas rotas y una hemorragia interna tras haber sido sometido contra el suelo por parte de los agentes federales, denunció el grupo con un perturbador video del arresto.

PUBLICIDAD

"Uno de nuestros atletas se dirigía a su casa luego de una corrida larga ayer [por el sábado], y cuando manejaba hacia su cuadra, se topó con que la Patrulla Fronteriza había bloqueado la calle", indica el grupo en un comunicado.

"Los agentes amenazaron con romper los vidrios de su carro si no lo movía. Y antes de que pudiera hacer algo, lo sacaron de su vehículo, se arrodillaron sobre su espalda y lo sometieron, aunque nunca puso resistencia", asegura DW Running Team.

"Le rompieron seis costillas y le causaron una hemorragia interna", afirman.

En el video de la detención se observa a dos agentes sobre el hombre mientras lo esposan. La persona, que no opone resistencia, dice con dificultad "moveré mi auto, quítense de encima".

Los rostros de los agentes no pueden verse porque están usando máscaras antigás y otros usan tapabocas. Los oficiales estaban vestidos con uniformes camuflados y equipo táctico.

"Gas lacrimógeno, terror e ilegalidad en nuestras calles. Donde niños y familias estaban teniendo una celebración de Halloween en su cuadra, mientras esto ocurría", cuestiona el grupo de atletas.

"Si esto le pasó a nuestro compañero, le puede pasar a cualquiera. Y está muy claro. Él no estaba haciendo nada malo, así como tampoco los miles de otros que están siendo blanco por su raza, ocupación o en general, por quienes son", reflexiona el grupo en sus redes.

"Lo que está ocurriendo en Chicago es tan caótico, tan ilegal, tan terrorífico y tan triste. Continuemos compartiendo, manteniéndonos firmes por nuestros vecinos y siendo una luz para aquellos que tratan de traer oscuridad", cierra el comunicado.

PUBLICIDAD

El representante Jimmy Gomez, demócrata por California, se hizo eco del suceso y escribió en sus redes sociales "la Patrulla Fronteriza arrastra a un ciudadano estadounidense de 67 años fuera de su carro, rompiéndole seis costillas, mientras los niños con disfraces de Halloween observan horrorizados. Este video de Chicago es una advertencia".

"La maquinaria de deportación de Trump está fuera de control. Nadie tiene sus derechos asegurados", dijo Gomez.

Jueza intenta supervisar la actuación de los agentes federales

Este martes una jueza de Chicago tomó la inusual medida de ordenar a un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que le informe cada tarde de sus operaciones y use una cámara corporal, tras semanas de tensas protestas en la ciudad por las redadas y el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de los agentes.

Gregory Bovino, quien se ha convertido en la cara visible de los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump, deberá asistir a una sesión diaria a las 6 p. m. para informar cómo sus agentes están aplicando la ley y si se mantienen dentro de los límites constitucionales, declaró la jueza federal de distrito Sara Ellis.

Se trata de un intento sin precedentes de la magistrada por tratar de imponer una supervisión en tiempo real de las medidas represivas de la Casa Blanca contra la inmigración en Chicago.

Ellis también exigió informes completos sobre el uso de la fuerza a los agentes involucrados en el operativo migratorio conocido como Operación Midway Blitz y que ha resultado en más de 1,800 arrestos desde el pasado septiembre.

PUBLICIDAD

Bovino recibió una reprimenda de Ellis en cuanto se sentó en la silla de testigos vestido con su uniforme verde, en el momento en el que la jueza expresó su gran preocupación por los videos y otras imágenes tomadas durante la actual campaña contra la inmigración ilegal.

"Al menos en los videos que vi, sabiendo que no estoy allí, que no estoy en la calle, pero me resulta difícil ver que la fuerza que se está usando sea necesaria para detener una amenaza inmediata y grave" de daño físico a los agentes federales, dijo.

Los abogados del gobierno han defendido repetidamente las acciones de los agentes, incluyendo los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y han declarado a la jueza que los videos y otras pruebas gráficas han sido parciales.

La jueza ya había ordenado a los agentes que porten placas y les prohibió utilizar determinadas técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas.

Vea también: