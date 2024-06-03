Castración quirúrgica: la polémica (e inédita) medida aprobada por el Congreso de Luisiana contra agresores sexuales de niños

Video Capturan al ‘Monstruo de Tequendama’ en Colombia, acusado de abuso de menores: era buscado en 196 países

Las personas declaradas culpables de un delito sexual contra niños en Luisiana podrían ser pronto obligadas a someterse a castración quirúrgica, además de cumplir una pena de prisión.

Los legisladores de este estado dieron este lunes la aprobación final a un proyecto de ley que permitiría a los jueces aplicar esta sentencia, siempre que la persona haya sido condenada por ciertos delitos sexuales agravados -incluidos violación, incesto y abuso sexual- contra menores de 13 años.

PUBLICIDAD

Varios estados, incluida Luisiana, pueden ordenar que este tipo de delincuentes sean sometidos a castración química, que utiliza medicamentos para bloquear la producción de testosterona y disminuir el deseo sexual.

Sin embargo, la castración quirúrgica es un procedimiento mucho más invasivo.

“Esto es una consecuencia”, dijo la senadora estatal republicana Valarie Hodges durante una audiencia del comité sobre el proyecto de ley el pasado mes de abril. "Es un paso más allá de simplemente ir a la cárcel y salir", agregó.

El proyecto de ley recibió una rotunda aprobación en ambas cámaras, dominadas por el Partido Republicano.

Los votos en contra vinieron principalmente de demócratas, aunque paradójicamente la impulsora de la iniciativa fue también una demócrata.

El proyecto pasará ahora a manos del gobernador conservador Jeff Landry, quien decidirá si la promulga o la veta.

También podría aplicarse a mujeres

En la actualidad, hay 2,224 personas encarceladas en Luisiana por cometer delitos sexuales contra menores de 13 años.

Si el proyecto se convierte finalmente en ley, solo podrá aplicarse a aquellos condenados por un delito registrado a partir del 1 de agosto de este año.

La impulsora de la iniciativa, la senadora estatal demócrata Regina Barrow, dijo que sería un paso adicional en el castigo a aplicar a quienes cometen crímenes horrendos, y que espera que sirva como disuasivo de este tipo de delitos contra los niños.

"Estamos hablando de bebés que están siendo violados por alguien", dijo Barrow durante una reunión del comité en abril. “Eso es imperdonable”.

PUBLICIDAD

Aunque la castración suele asociarse con los hombres, Barrow aclaró que la ley también podría aplicarse a las mujeres.

También destacó que el castigo sería impuesto en casos específicos y a discreción de los jueces, pero que no se aplicaría de forma automática en todos los casos.

Si un delincuente “no se presenta o se niega a someterse” a la castración quirúrgica después de que el juez le haya ordenado el procedimiento, podría ser acusado de incumplimiento y enfrentarse a entre tres y cinco años adicionales de prisión, según recoge el texto del proyecto de ley.

También estipula que será un perito médico quien deba "determinar si el infractor es un candidato apropiado" para el procedimiento antes de que se lleve a cabo.

¿Qué estados contemplan la castración química?

Varios estados como California, Florida y Texas cuentan con leyes que permiten la castración química, aunque algunos ofrecen la opción a los infractores de optar por el procedimiento quirúrgico si así lo prefieren.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales dijo no tener conocimiento de ningún estado que tenga leyes vigentes como el proyecto propuesto en Luisiana.

La actual ley de castración química de Luisiana permanece vigente desde 2008. Sin embargo, a muy pocos infractores se les ha impuesto este castigo: las autoridades dijeron que entre 2010 y 2019 no habrán sido más de uno o dos casos.

Este proyecto y todos los que contemplan castración química han recibido generalmente rechazo. Sus opositores dicen que es un “castigo cruel e inusual” y dudan que sea efectivo.

PUBLICIDAD

Además, algunos legisladores de Luisiana han cuestionado que el castigo podría ser demasiado severo para alguien que haya cometido un solo delito.

“Para mí, cuando pienso en un niño, una sola vez ya es demasiado”, respondió tajante Barrow.

Mira también: