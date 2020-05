Durante la pandemia de coronavirus, cada minuto una mujer pide ayuda por violencia doméstica en EEUU

Entre marzo y abril, casi 113 mil mujeres han solicitado ayuda de emergencia por llamada, texto y mensajes a la línea nacional The Hotline.org para auxilio por violencia en sus hogares. Eso arroja un promedio de 1.3 mujeres cada minuto.

"Durante la mayor parte de la pandemia hasta el momento, las sobrevivientes han estado muy cerca de sus abusadores, y puede haber sido menos seguro buscar ayuda", explicó Christina So, vocera de Hotline.org.

En las últimas semanas, las solicitudes de auxilio aumentaron en un 12%. En las organizaciones de refugios creen que esta cifra seguirá creciendo "a medida que se reducen los pedidos de permanencia en el hogar", dijo So.

"Sabemos que la comunidad latina ha sido más impactada que otras comunidades y por diferentes razones. Hay muchas personas de la comunidad que no tienen el lujo de trabajar en sus casas. Si la pareja iba a trabajar por unas horas o por el día entero, la persona abusada tenía un alivio. Ahora la pareja abusiva está todo el día en la casa, está controlando la persona todo el día", explicó Gómez-Stordy.

"Estamos en una situación de estrés, de angustia, de incertidumbre. Gente que ha perdido su trabajo, inmigrantes que no han recibido ayuda, gente que no sabe qué va a pasar si van a recuperar su trabajo. Si en la pareja había violencia doméstica, el estrés lo va a agravar", explicó Basualdo, quien atiende casos de violencia doméstica en Miami.

Un mensaje para las víctimas

"El abuso es peor que todo, es peor que no poder pagar una renta, que pensar que te vas a ir presa. De hecho, cuando yo estuve presa me di cuenta que presa me sentía más libre que en mi propia casa", dijo.