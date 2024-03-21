Denuncia de "robo masivo" y apuestas ilegales en Los Dodgers: ¿de qué acusan al intérprete de la estrella Shohei Ohtani?

Video Con un mexicano en el top 5: este es el listado de los deportistas mejor pagados del mundo en 2023

El equipo de béisbol Dodgers de Los Ángeles anunció el despido del intérprete del lanzador Shohei Ohtani después de que los representantes legales de la superestrella japonesa dijeran que había sido víctima de un "robo masivo".

El caso saltó a la luz pública después de que el diario Los Angeles Times descubriera que el nombre de Ohtani apareció en una investigación federal contra un presunto corredor de apuestas ilegales. "El equipo puede confirmar que el intérprete Ippei Mizuhara ha sido despedido", dijo un portavoz a agencias.

Shohei Ohtani, de Los Angeles Dodgers, a la derecha, y su intérprete y amigo, Ippei Mizuhara, quien ha sido despedido por los Dodgers tras acusaciones de juego ilegal y robo a la estrella japonesa. Imagen Lee Jin-man/AP



El periódico consultó a la firma legal de Shohei, Berk Brettler LLP, que empezó a analizar las acciones del intérprete.

"En el proceso de responder a recientes peticiones de medios, hemos descubierto que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos llevando el caso a las autoridades", dijo la oficina de abogados el miércoles.

La pregunta: qué pasó con 4.5 millones de dólares

Citando dos fuentes anónimas, el diario LA Times asegura que el robo es de "millones de dólares" usados por Mizuhara para apostar a través de la red del corredor investigado Mathew Bowyer.

Según el medio ESPN, existen interrogantes alrededor de "al menos 4.5 millones de dólares de transferencias enviadas desde la cuenta bancaria de Ohtani" a un socio de este corredor de apuestas. ESPN, citando fuentes, dijo que Ohtani no apuesta.

Sería el mayor escándalo de apuestas en el béisbol desde que Pete Rose acordó una suspensión de por vida en 1989 después de que una investigación de las Grandes Ligas descubriera que Rose hizo numerosas apuestas para partidos de su equipo, los Rojos de Cincinnati, mientras jugaba y dirigía el equipo.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, confirmó que Mizuhara tuvo una reunión con el equipo el miércoles, pero se negó a dar más detalles. Dijo que no sabía el paradero de Mizuhara y dijo que se estaba utilizando un intérprete diferente.

Apuestas ilegales en béisbol

En muchos estados de Estados Unidos han legalizado las apuestas deportivas. Sin embargo, en California siguen siendo ilegales.

Las directrices de la Major League Baseball prohíben a "cualquier jugador, árbitro o representante o empleado de un club o de la Liga" apostar en béisbol o participar en apuestas ilegales de cualquier otro deporte.

Dos veces jugador más valioso de las Grandes Ligas, Ohtani fichó en diciembre con los Dodgers por un contrato récord de 700 millones de dólares en los próximos diez años.

Tras una amenaza de bomba contra Ohtani

La noticia del intérprete de Ohtani llegó un día después de que se informara de una amenaza de bomba contra Ohtani. La policía dijo que no se encontraron explosivos.

El martes, Mizuhara le dijo a ESPN que sus apuestas estaban en el fútbol internacional, la NBA, la NFL y el fútbol universitario. Las reglas de la MLB prohíben a los jugadores y empleados de los equipos apostar (incluso legalmente en béisbol) y también prohíben apostar en otros deportes con casas de apuestas ilegales o extranjeras.

"Nunca apuesto al béisbol", dijo Mizuhara a ESPN. “Eso es 100%. Conocía esa regla... Tenemos una reunión sobre eso en los entrenamientos de primavera”.

Quién es Mizuhara

Mizuhara nació en Japón y se mudó al área de Los Ángeles en 1991 para que su padre pudiera trabajar como chef. Asistió a la escuela secundaria Diamond Bar en el este del condado de Los Ángeles y se graduó de la Universidad de California, Riverside, en 2007.

Después de la universidad, Mizuhara fue contratado por los Medias Rojas de Boston como intérprete del lanzador japonés Hideki Okajima. En 2013, regresó a Japón para traducir para los jugadores de habla inglesa de los Hokkaido Nippon-Ham Fighters. Allí conoció a Ohtani, quien se unió al equipo ese mismo año.

Después de que Ohtani firmara con los Angelinos en 2017, el equipo contrató a Mizuhara para que trabajara como su intérprete personal. ESPN dijo que Mizuhara aseguró que le pagan entre $ 300,000 y $ 500,000 al año.