El "surrealista" argumento de Disney para evadir la demanda por la doctora que murió por la comida en uno de sus restaurantes

El caso de una mujer que murió en un parque de Disney por intoxicación alimentaria dio un giro este mes, luego de que la compañía de entretenimiento buscara desestimar la demanda usando los términos y condiciones de la aplicación de Disney+.

De acuerdo con el abogado de la familia de Kanokporn Tangsuan, la doctora que murió en octubre de 2023 tras cenar en un restaurante de Disney Springs, la compañía planea usar las condiciones del popular servicio de streaming Disney+, donde los consumidores aceptan que las disputas se sometan a arbitraje.

La empresa de entretenimiento argumenta que no puede ser llevada a los tribunales porque, en sus condiciones de uso, dice que los usuarios aceptan resolver cualquier disputa con la empresa mediante arbitraje.

El abogado de la familia afectada, Brian Denney calificó el argumento de Disney de “descabellado” y “absurdo”, afirmando que “roza lo surrealista” en su respuesta presentada ante la Corte de Circuito de Orange a principios de este mes.

Disney busca desestimar la demanda de $50,000 por la muerte de Kanokporn Tangsuan

De acuerdo con los documentos judiciales, Disney está tratando de conseguir que la demanda de 50,000 dólares, presentada por el esposo de la víctima, Jeffrey Piccolo, sea desestimada porque el demandante, se inscribió en una prueba de un mes del servicio de streaming Disney+ en 2019 desde su consola de videojuegos PlayStation, que requiere que los usuarios de prueba acepten que se arbitren todas las disputas con la compañía.

Los abogados Walt Disney Parks and Resorts también alegan que, dado que Piccolo utilizó el sitio web de los parques de Walt Disney para comprar entradas del Epcot Center, Disney está protegido de una demanda de la esposa fallecida de Piccolo.

Un letrero cerca de una de las entradas a Disney Springs se ve el 18 de mayo de 2020 en Lake Buena Vista, Florida. Imagen John Raoux/AP

¿Qué dice la defensa de Jeffrey Piccolo en el caso contra Disney?

El abogado de Piccolo dice que “la idea de que las condiciones aceptadas por un consumidor al crear una cuenta de prueba gratuita de Disney+ le impidan para siempre el derecho a un juicio con jurado en cualquier litigio con cualquier filial o subsidiaria de Disney es tan escandalosamente irrazonable e injusta que escandaliza a la conciencia judicial”, escribió Denney en su respuesta al argumento jurídico de Disney en la presentación judicial.

“Walt Disney Parks and Resorts está tratando explícitamente de impedir que sus 150 millones de suscriptores de Disney+ presenten alguna vez un caso de homicidio culposo contra la empresa ante un jurado, incluso si los hechos del caso no tienen nada que ver con Disney+”, agregó Denney.

Además, el abogado señala que fue Piccolo quien firmó las condiciones de servicio, no Tangsuan. Y Piccolo está demandando como representante de su esposa, por lo que los términos y condiciones que firmó no deberían tener ningún efecto en la demanda, dijo Denney.

Para resolver esta cuestión, las dos partes tienen prevista una vista el 2 de octubre ante el juez.

¿De qué murió Kanokporn Tangsuan en Disney Springs?

De acuerdo con los registros judiciales, Tangsuan cenó en el pub irlandés Raglan Road el 5 de octubre de 2023 con su esposo y su madre. Tangsuan tenía una alergia grave a las nueces y los productos lácteos e informó al camarero que necesitaba "comida libre de alérgenos".

La pareja interrogó al camarero sobre varios platillos del menú, según la demanda. Luego, el camarero le preguntó al chef "si ciertos alimentos se podían preparar sin alérgenos", antes de regresar a la mesa y confirmar que sí.

La pareja le pidió al camarero varias veces más que estuviera absolutamente seguro de que la comida estaría libre de alérgenos antes de que Tangsuan pidiera un buñuelo, vieiras y aros de cebolla, según la demanda.

Cuando llegó la comida a la mesa, algunos artículos no contenían “banderas libres de alérgenos”, lo que llevó a la doctora y a su esposo a preguntarle al camarero si los artículos no contenían nueces ni lácteos. El camarero "garantizó" que la comida estaba libre de alérgenos, según la demanda.

Kanokporn Tangsuan sufrió un shock anafiláctico

Alrededor de las 8:00 pm, después de terminar de cenar, la doctora y su suegra fueron de compras por separado a Disney Springs, mientras Piccolo regresaba a su habitación con los restos de comida, según la demanda.

Aproximadamente 45 minutos después, Tangsuan tenía dificultades para respirar cuando entró al Planet Hollywood y se desplomó en el suelo. La demanda decía que ella se había autoadministrado un epi-pen mientras padecía la reacción alérgica.

De acuerdo con la demanda, la doctora murió en el hospital. La investigación de un médico forense determinó que ella murió como resultado de “anafilaxis debido a niveles elevados de lácteos y nueces en su sistema”, según la demanda.

La familia de Tangsuan alega que Raglan Road no educó, capacitó y/o instruyó a sus empleados para asegurarse de que los alimentos estuvieran libres de alérgenos, por lo que Piccolo busca una indemnización por daños y perjuicios de 50,000 dólares en virtud de la Ley de homicidio culposo de Florida, así como daños y perjuicios por dolor y sufrimiento psíquicos, pérdida de compañía y protección, pérdida de ingresos, gastos médicos y funerarios.

