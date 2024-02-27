Cambiar Ciudad
El caso de la doctora que cenó en un resort de Disney y murió menos de una hora después por una reacción a la comida

De acuerdo con la demanda, la pareja le pidió al camarero varias veces más que estuviera absolutamente segura de que la comida estaría libre de alérgenos. Aproximadamente 45 minutos después, Tangsuan tenía dificultades para respirar y se desplomó en el suelo.

Walt Disney Parks and Resorts fue demandado por negligencia luego de que una persona identificada como Anokporn Tangsuan, una médico de Nueva York, murió tras cenar en un restaurante de Disney Springs el año pasado.

Jeffrey Piccolo, el marido de la víctima, presentó la demanda de 19 páginas en Florida, con la que busca obtener más de $50,000 dólares.

La demanda afirma que Tangsuan cenó en el pub irlandés Raglan Road el 5 de octubre de 2023 con su esposo y su madre. Tangsuan tenía una alergia grave a las nueces y los productos lácteos e informó al camarero que necesitaba "comida libre de alérgenos".

Una grave alergia a las nueces y lácteos

La pareja interrogó al camarero sobre varios elementos del menú, según la demanda. Luego, el camarero le preguntó al chef "si ciertos alimentos se podían preparar sin alérgenos", antes de regresar a la mesa y confirmar que sí.

La pareja le pidió al camarero varias veces más que estuviera absolutamente segura de que la comida estaría libre de alérgenos antes de que Tangsuan pidiera un buñuelo, vieiras y aros de cebolla, según la demanda.

Cuando llegó la comida, algunos artículos no contenían “banderas libres de alérgenos”, lo que llevó a la doctora y a su esposo a preguntarle al camarero si los artículos no contenían nueces ni lácteos. El camarero "garantizó" que la comida estaba libre de alérgenos, según la demanda.

Alrededor de las 8 pm, después de terminar de cenar, la doctora y su suegra fueron de compras por separado a Disney Springs, mientras Piccolo regresaba a su habitación con los restos de comida, según la demanda.

Un letrero cerca de una de las entradas a Disney Springs se ve el 18 de mayo de 2020 en Lake Buena Vista, Florida.
Aproximadamente 45 minutos después, Tangsuan tenía dificultades para respirar cuando entró al Planet Hollywood y se desplomó en el suelo. La demanda decía que ella se había autoadministrado un epi-pen mientras padecía la reacción alérgica.

Su suegra comenzó a llamarla para reunirse con ella, pero las llamadas no obtuvieron respuesta, según la demanda. La suegra regresó al hotel y volvió a llamar al teléfono de Tangsuan. Esta vez alguien respondió y dijo que habían llevado a Tangsuan a un hospital.

De acuerdo con la demand, la doctora murió en el hospital.

La investigación de un médico forense determinó que ella murió como resultado de “anafilaxis debido a niveles elevados de lácteos y nueces en su sistema”, según la demanda.

La demanda alega que Raglan Road no educó, capacitó y/o instruyó a sus empleados para asegurarse de que los alimentos estuvieran libres de alérgenos.

Walt Disney World y Great Irish Pubs Florida no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios sobre la demanda.

