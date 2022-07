Desmayos y muerte de presos que viven a más de 100°F: la mayoría de las cárceles de Texas no tiene aire acondicionado

Sin embargo, para ese tiempo, solo 22% (unas 2,615 personas) no tuvieron acceso a espacios fríos. Entre ellos, una mujer describió en el reporte los daños que le causaba la mezcla de sus medicinas con el calor y lo difícil que había sido para ella el traslado a otro centro pese a reiterados reclamos: "No puedo comer, no gano peso, sufro con el calor, me siento mareada y con dolores de cabeza, débil. También me da diarrea con calambres en las piernas por la noche. Me he desmayado algunas veces".