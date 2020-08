Denuncian represalias contra migrantes que reportaron haber sido rociados con potentes desinfectantes en centro de detención de ICE

“Las personas se quejaron de que el fuerte olor les provocó dolores de pecho, irritación en los ojos, alergias, dolores de cabeza y sangrado por la nariz”, dijo a Univision Noticias Kimberly Galindo, organizadora de Inland Coalition for Immigrant Justice .

Según el fabricante del HDQ Neutral, Spartan Chemical Company , con sede en Ohio, el químico solo debe usarse al aire libre o en áreas bien ventiladas , utilizando guantes protectores y protección para los ojos y la cara. La empresa describe el químico, utilizado para el cuidado de la salud, como un destructor de bacterias resistentes a los antibióticos, incluidos virus resistentes como el VIH o de la hepatitis B o C.

“Es una violenta tortura que estén rociando con químicos a las personas que están encerradas” , declaró a Univision Noticias, Cynthia Galaz, de la coalición Freedom for Immigrants . “Ellos sufren de más, aunque de por sí ya están en condiciones de vulnerabilidad”.

El uso sistemático del desinfectante

Sin embargo, aclaró que no tienen pruebas contundentes de que los químicos utilizados en Adelanto estén teniendo efectos negativos en las personas, aunque han solicitado a ICE y el DHS que detenga el uso del desinfectante, “porque los fabricantes indican que debe ser usado en lugares abiertos y bien ventilados, y ahí (en el Centro de Detención) el rociado de ese producto industrial se hace cerca de los inmigrantes o sobre ellos”.

Guillermo Torres, portavoz de la organización Clergy & Laity United for Economic Justice (CLUE) , dio a conocer a Univision Noticias las denuncias en cartas enviadas por familiares de dos detenidos en Adelanto.

“Acabo de recibir una llamada de Mohammed Alsayed Ali Abdelsalam, de Egipto, que ha estado en nuestra lista de alto riesgo durante un tiempo”, leyó en una de las misivas. “Dijo que los guardias rociaron gas en su celda (no estoy seguro de lo que eso significa exactamente) pero le provocó asma y estuvo en el hospital durante 3 días y le pusieron oxígeno. No se le hizo la prueba de covid-19. Lo devolvieron a Adelanto y lo arrojaron al “hoyo” y no le dieron acceso a una ducha o teléfono ni nada”.