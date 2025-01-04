Declaraciones de impuestos 2025: prepara tus documentos para el inicio de la temporada de 'taxes'

Video Cambios del IRS para este 2025: te explicamos qué se modifica en planes de retiro y deducciones

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) recibe desde este 27 de enero las declaraciones de esta temporada de impuestos 2025. Te damos estas recomendaciones del IRS para que prepares tu declaración de forma correcta y no incurras en errores que puedan retrasar un posible reembolso.

Un primer paso es recopilar todos los documentos que detallen el dinero que recibiste en 2024 y revisar por cuáles cantidades se deben pagar impuestos.

Aquí te mostramos documentos clave que posiblemente deberás tener a mano al momento de preparar tu declaración y te dejamos las fechas que debes saber:

Los formularios W-2

Es el formulario que emite un empleador que te haya pagado $600 o más durante el año tributario 2024. Lo debe hacer incluso si no te retuvo una porción de ingreso, aporte para el Seguro Social o impuesto para Medicare, explica el IRS.

Los formularios 1099

El 1099-G corresponde a "ciertos pagos del gobierno" como subsidios por desempleo. El IRS enfatiza que el pago de impuestos por beneficios por desempleo varían dependiendo del tipo de programa. Están por ejemplo los subsidios estatales, los beneficios por desempleo en el sector ferroviario y los beneficios por discapacidad que se pagan en reemplazo de la compensación por desempleo, entre otros.

El 1099-DIV te debe llegar si recibiste al menos $10 en dividendos por acciones que tengas en alguna empresa. También deberás tener este formulario si eres parte de una sociedad y recibes dividendos por ella, incluso si ese dinero no se te paga a ti directamente.

El 1099-R corresponde al dinero que distribuyen los planes de retiro. Te debe llegar este formulario si recibiste al menos $10 en el año tributario 2024. Aquí entran anualidades, planes de retiro y cuentas individuales para la jubilación conocidas como IRA, entre otros.

El 1099-MISC para ingresos miscelaneos y el 1099-INT si recibiste dinero al menos $10 por el pago de intereses desde un banco, correduría u otra institución financiera.

El formulario por los pagos a través de 'apps' como Venmo y CashAPP

Se trata del formulario 1099-K, que contempla las transacciones que se hayan realizado a través de una compañía procesadora de pagos (o lo que en inglés se conoce como un 'third party network'), es decir, 'apps' como Venmo y CashApp, y comercios online como Etsy o Ebay.

Quienes reciben pagos de sus negocios (aquí no entran las transferencias hechas por un amigo o familiar que no estén relacionadas con el pago de un producto o servicio) deberán reportar al IRS el dinero recibido que supere los $5,000 en 2024.

"Los contribuyentes que recibieron más de $5,000 en pagos por bienes y servicios a través de una procesadora de pagos o aplicación de pagos en 2024 debe recibir el formulario 1099-K en enero de 2025. También se enviará una copia (de ese formulario) al IRS", dijo la agencia.

El IRS recordó que se debe pagar impuestos por todo ingreso, incluyendo por trabajos a medio tiempo, trabajos secundarios o la venta de bienes y servicios.

"Los contribuyentes deben reportar todos los ingresos en sus declaraciones de impuestos, salvo que los excluya la ley, ya sea que reciben o no el formulario 1099-K. La ley no permite que los contribuyentes evadan el pago de impuestos por ingresos que hayan ganado solo por el hecho de que no recibieron un formulario reportando los pagos que recibieron", advirtió.

El formulario 1095-A con la declaración del Mercado de Seguros de Salud

Este formulario en específico, si te aplica, detallará los pagos avanzados hechos a un seguro de salud tomado a través del Mercado de Seguros de Salud creado por la Ley de Salud a Bajo Costo y reclamar el Crédito Tributario de Prima. Este crédito que ayuda a las personas y familias elegibles a cubrir el pago de sus seguros de salud, explica el IRS.

