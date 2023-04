Despegó y explotó el cohete más grande del mundo y perdió millones en la bolsa: la semana (¿fallida?) de Elon Musk

A pesar de que no se pudo completar la prueba de vuelo y alcanzar la órbita, SpaceX y Musk, el fundador y director ejecutivo de la compañía espacial privada, lo declararon un éxito. La nave espacial no funcionó correctamente y comenzó a girar para explotar cuatro minutos después del despegue en lo que SpaceX llamó un "desmontaje rápido no programado".