Twitter suprime la etiqueta "medio afiliado al Estado" y retira la marca azul de verificación a quienes no pagan suscripcción

En la madrugada del viernes, Alexander escribió dos tuits de despedida: "Ok, todos, Twitter me sacó la verificación. No voy a seguir posteando en esta app. Cualquiera que postee como yo es un impostor. Les deseo que les vaya bien", escribió la madrugada del viernes. "Lo último, estoy en Spoutible e Insta. Cuidense todos".