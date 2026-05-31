Marihuana De ganar reto de MrBeast a ser detenido por presunto tráfico internacional: la historia de Jabari Brown El estadounidense fue capturado la noche del sábado en un hotel de Asunción, al ser uno de los tripulantes del avión que aterrizó en el Silvio Pettirossi, procedente de Miami, con cientos de libras de marihuana.

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A finales de 2025, le cambió la vida a Jabari Stephan Brown cuando en un reto del famoso youtuber MrBeast derrotó a 99 pilotos y se ganó un jet privado valuado en 2 millones de dólares. Hoy, a más de 20 semanas de aquella hazaña, el ciudadano estadounidense de 20 años ha sido detenido por autoridades de Paraguay.

Brown, de origen jamaiquino, fue capturado la noche del sábado 30 de mayo por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) cuando se encontraba en un hotel en Asunción, en el marco del operativo “Programa Colibrí”.

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Jabari Brown viajaba en el jet procedente de Miami, Florida, con al menos tres pasajeros a bordo —aunque se desconoce si él pilotaba la aeronave—, realizó una escala en Panamá y luego aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque, Paraguay, donde la aeronave fue descubierta.

Jabari Brown y detenidos en Paraguay por presunto tráfico internacional Imagen SENAD PARAGUAY

La aeronave estaba repleta de droga. En el interior del jet, con matrícula NII6HL, se encontraron 576.7 libras de marihuana premium. Una carga que ha sido valuada por las autoridades en aproximadamente 3.6 millones de dólares en el mercado ilícito brasileño.

Durante el operativo “Colibrí”, autoridades paraguayas detuvieron a los estadounidenses Marisol Rivas, de Nueva York; Troy Anthony Vásquez, de Florida; David Thomas Wise, de California; y horas después cayó Jabari Stephan Brown.

La carga incautada se caracteriza por su alta concentración de THC, psicoactivo de la cannabis, y pruebas rápidas de las autoridades confirmaron que se trataba de marihuana.

Imagen Fiscalía de Paraguay

Según el informe de la autoridad paraguaya, el operativo fue ejecutado cuando varias maletas estaban siendo descargadas de la aeronave y colocadas en un vehículo que tendría como destino Asunción, a unos 20 minutos de distancia de Luque.

Tras estos hechos, la Fiscalía de Paraguay inició una investigación por estos hechos relacionados con un presunto hecho de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, por lo que se iniciaron las diligencias en la plataforma de un hangar privado ubicado en la ciudad de Luque.

marihuana incautada en Paraguay el 30 de mayo de 2026 Imagen SENAD Paraguay

De acuerdo con reportes de inteligencia, citados por medios locales, el piloto de la aeronave habría sido Keith Siilats, un empresario tecnológico de origen estonio y cofundador de Bolt Mobility.

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Pasó de ganar un reto a estar tras las rejas

Jabari Stephan Brown, conocido como "Captain Treezy", es un piloto estadounidense y creador de contenido en TikTok que se volvió famoso en 2025 tras ganar un jet privado valuado en más de 2 millones de dólares en un concurso de MrBeast.

A finales de 2025, Brown superó a otros 99 pilotos profesionales en un desafío de resistencia y habilidad organizado por MrBeast y la recompensa fue un jet privado valorado en más de 2 millones de dólares.