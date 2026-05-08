Estados Unidos

¿Quién es don Juan, el inmigrante que puede ganar un millón de dólares en el reto de MrBeast?

Juan García, un hombre originario del estado de Hidalgo, está a punto de ganar un reto en el que ingresaron 33 participantes y en el que solo quedan 4 finalistas compitiendo por un millón de dólares que prometió el famoso youtuber

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Por:N+ Univision
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Video Juan, el padre mexicano que compite por un millón de dólares y se ganó el corazón de la comunidad hispana

Juan García, conocido en su comunidad como "don Juan", un hombre inmigrante de 56 años originario del estado de Hidalgo, ha luchado durante 2 meses para ser el ganador del reto "El último en abandonar la tienda", convocado por el famoso youtuber Mr. Beast. Hasta hace 3 semanas, el concurso fue muy sencillo: el que estuviera más tiempo dentro de un supermercado en Carolina del Norte sería el ganador de 250 mil dólares.

La competencia comenzó el primer bimestre de 2026. El reto se lleva a cabo en un supermercado, propiedad del creador de contenido.
Cuando el reto comenzó, don Juan competía junto a su hijo Ángel, pero luego de dos semanas Ángel dejó el inmueble para continuar sus estudios y trabajar.

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Al momento de despedirse, padre e hijo se desearon suerte y sus mejores deseos para continuar sus caminos. Desde entonces, don Juan se ha enfrentado a distintos obstáculos. El primero de ellos, permanecer aislado del mundo exterior por más de dos meses.

La soledad también ha jugado un papel crucial en el show de supervivencia, donde el temple es fundamental para evitar discusiones o altercados que pongan en riesgo su continuidad para ganar.

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Don Juan ha brillado solo

Al inicio del reto había 77 personas en el supermercado; al finalizar el día solo quedaban 33 y es con las que don Juan ha tenido que convivir hasta que han ido abandonando la tienda uno a uno. La estrategia del mexicano ha sido la paciencia y el optimismo en solitario. No se engancha con las bromas y comentarios de los otros concursantes más jóvenes que compiten contra él.

Poco a poco, don Juan se ha ganado el aprecio y la consideración de sus compañeros finalistas. Pero el máximo apoyo ha llegado de afuera; la comunidad lo admira por su tenacidad y amor a su familia. En redes sociales la gente ha expresado su apoyo y admiración con frases como: " Juan es el ejemplo de todo padre hispano que hace sacrificios y trabaja duro por su familia. Merece ganar” o la frase que se ha vuelto tendencia: "Juan ya ganó".

El sueño de un inmigrante trabajador que llegó hace 30 años está a punto de cumplirse. Sin embargo, Juan no tiene prisa, incluso bromea diciendo: “Que podría estar un año o dos adentro de la tienda, sin ningún problema”.

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Al conocer de cerca el caso de Juan, el organizador e influence Mr. Beast ofreció subir la cantidad del premio a 1 millón de dólares, pero también cambió la dinámica del reto. Ahora la condición es que los cuatro finalistas se coman toda la comida que aún queda en el supermercado, no importa el tiempo que les lleve.

Afuera, la comunidad hispana confía en el triunfo del mexicano; quieren verlo ganar y por eso acuden a las afueras de la tienda para expresarle, con gritos y música, su respaldo.

El video principal de Mr. Beast está recorriendo todo el mundo; actualmente tiene más de 127 millones de reproducciones y al menos 159,303 comentarios, casi todos favorables y en apoyo a don Juan.

Mientras los días pasan, la comunidad hispana de Carolina del Norte sigue dando su apoyo al padre mexicano y a la espera de que obtenga el sueño americano que encontró al interior de una tienda de comida.

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