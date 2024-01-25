Estiman en más de 64,500 los embarazos por violaciones en 14 estados donde las víctimas no pueden abortar

Video ¿Por qué la Corte Suprema de Texas bloqueó temporalmente la aprobación para que una mujer aborte? Te contamos

Más de 64,500 embarazos producto de violaciones pueden haberse producido en los 14 estados que implementaron leyes restrictivas después de la decisión de la Corte Suprema de EEUU en 2022 que derogó el fallo Roe vs. Wade, según una reciente investigación publicada en la revista Jama, especilizada en medicina interna.

El alarmante dato reflota una de las mayores preocupaciones que surgieron cuando se puso fin al derecho al aborto: la extrema dificultad que tienen las víctimas de violaciones de interrumpir un embarazo no deseado.

Desde que se derogó Roe vs Wade, 14 estados prohibieron el aborto en cualquier etapa de la gestación. Aunque cinco de ellos permiten excepciones para embarazos relacionados con violaciones, se aplican estrictos límites de duración gestacional y las supervivientes deben denunciar la violación a la policía, "un requisito que probablemente descalifique a la mayoría de las supervivientes de violaciones, de las cuales solo el 21% denuncian la agresión".

El estudio de Jama estima que 58,979 (91%) de los embarazos relacionados con violaciones ocurrieron en estados cuyas leyes no contemplan ninguna excepción, mientras que 5,586 embarazos (9%) ocurrieron en estados con excepciones por violación.

El caso extraordinario de los embarazos por violaciones en Texas

Es significativa la proyección del estudio de embarazos productos de violaciones en Texas: 26,313, el 45% del total. Según la dura ley de Texas, los médicos que efectúen abortos se arriesgan a ser sentenciados a cadena perpetua y a pagar multas de hasta 100,000 dólares.

En diciembre la Corte Suprema de Texas falló en contra de una mujer que pidió permiso para abortar un feto con un diagnóstico mortal. El mismo tribunal escuchó en noviembre los argumentos de mujeres a las que se denegó la interrupción del embarazo a pesar de los graves riesgos que corría su salud.

Debido a la restrictiva ley del estado, la tasa de fertilidad (el número medio de hijos que una mujer da a luz durante su vida fértil) entre hispanas residentes de Texas aumentó 2 % interanualpor primera vez en 15 años, según un estudio del Instituto de Investigaciones de la Mujer de la Universidad de Houston, citado por Efe.

No necesariamente es una noticia alentadora. Elizabeth Gregory, directora del instituto citada por Efe, advirtió que es posible que las madres de bajos ingresos “ahora tendrán más personas que alimentar, lo que podría empujar a las familias a una mayor pobreza".

Cómo calcularon la cifra de embarazos por violaciones

El estudio de Jama partió desde una gran limitación porque no disponía de datos recientes fiables a nivel estatal sobre violaciones vaginales consumadas, con lo cual los investigadores debieron analizar múltiples fuentes de datos para estimar las violaciones denunciadas y no denunciadas en los estados con prohibición total del aborto.

Los expertos cruzaron datos de investigaciones previas sobre las tasas de embarazos relacionados con violaciones, la encuesta nacional sobre violencia sexual y en la pareja de 2016 a 2017 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como la encuesta anual sobre victimización delictiva de la Oficina de Estadísticas de Justicia.

"Nuestras estimaciones tienen limitaciones. Utilizamos datos de los CDC, los datos nacionales disponibles más precisos sobre violaciones, pero estas experiencias altamente estigmatizadas son difíciles de medir con precisión en las encuestas", advierten los investigadores.

La difícil realidad embarazadas por violaciones en estado con leyes restrictivas

La investigación de Jama destaca que apenas 10 o menos abortos legales se registraron al mes en cada uno de los estados con prohibición total de la interrupción del embarazo.

"Miles de niñas y mujeres en estados que prohíben el aborto experimentaron embarazos relacionados con violaciones, pero pocas (si es que alguna) obtuvieron abortos dentro del estado de forma legal", dice el estudio.

La gravedad de esta situación, según los autores de la investigación es que "las personas que han sido violadas y se quedan embarazadas no pueden acceder a abortos legales en su estado de origen, ni siquiera en los estados con excepciones por violación".

La elevada cifra de embarazos a causa de violaciones también revela que las pocas excepciones que plantean las leyes de estos estados "no proporcionan a las supervivientes un acceso razonable al aborto".

"Las víctimas de violación que se quedan embarazadas en estados con prohibición del aborto pueden buscar un aborto autogestionado o intentar viajar (a menudo cientos de millas) a un estado donde el aborto sea legal, lo que deja a muchas sin una alternativa práctica a llevar el embarazo a término", resalta la investigación.