De las hipotecas a las cuentas de ahorro: cómo te impactará un recorte en la tasa de la Fed

Es prácticamente un hecho consumado que la Reserva Federal anunciará este miércoles su primer recorte de la tasa clave de interés en casi cuatro años. Una movida que suele tener un 'efecto dominó' en otras tasas de interés que nos tocan muy de cerca el bolsillo: de las de las hipotecas hasta las de las tarjetas de crédito y las cuentas de ahorro.

Como el propio jefe de la Fed, Jerome Powell, afirmó recientemente que había llegado ya el momento de un ajuste, los ojos estarán puestos, sobre todo, en la magnitud de ese ajuste. ¿Será de un cuarto de punto porcentual? ¿De medio punto?

Las 'apuestas' es una herramienta que pronostica las potenciales decisiones de la Fed, el CME FedWatch, se inclinan hasta este martes a que el banco central se irá por una rebaja de medio punto porcentual, más agresiva que la de un cuarto de punto que se había estimado previamente.

Además, la atención también estará puesta en lo que dirá Powell en su conferencia de prensa, en especial sobre futuros recortes de la tasa referencial.

El impacto de maniobras de la Fed en otras tasas de interés no suele ser inmediato, pero esto debemos saber para estar preparados.

¿Qué significará el recorte de la Fed para los ahorros?

Si tienes una cuenta de ahorro, Greg McBride, analista principal de crédito de Bankrate, aconseja asegurarse rendimientos atractivos ahora, antes de que comiencen los recortes de tasas esperados.

"Para aquellos que podrían estar considerando certificados de depósito o bonos, conviene que lo hagan ahora", dijo. "No hay ningún beneficio en esperar porque las tasas de interés van a bajar".

McBride destacó que cualquier persona que esté más cerca de la jubilación tiene una buena oportunidad de asegurarse certificados de depósitos (CD) a las tasas relativamente altas actuales.

"Si lo hace, se proporcionará un flujo predecible de ingresos por intereses a tasas que deberían superar la inflación por un margen bastante saludable", dijo McBride.

¿Cómo impactará la rebaja de la tasa clave en las tarjetas de crédito y otros préstamos?

"Su factura de tarjeta de crédito no se desplomará el día después de la próxima reunión de la Reserva Federal", advierte el analista principal de crédito de LendingTree, Matt Schulz. "Nadie debería esperar milagros", aclaró.

Dicho esto, la caída de la tasa de referencia eventualmente significará mejores tasas para tomar préstamos, muchos de los cuales enfrentan algunas de las tasas de interés de tarjetas de crédito más altas en décadas. La tasa de interés promedio es del 23.18% para nuevas ofertas y del 21.51% para cuentas existentes, según el 'Informe sobre el panorama de tarjetas de crédito' de agosto de WalletHub.

Aun así, "es muy importante que la gente entienda que las tasas probablemente no caerán tan rápido", dijo Schulz, agregando que es importante tomar medidas como buscar una transferencia de saldo con un interés del 0% o un préstamo personal con bajo interés. También puede llamar al emisor de su tarjeta de crédito para ver si puede negociar una mejor tasa.

"A corto plazo, esas cosas tendrán un efecto mucho mayor que la caída de las tasas de interés", dijo Schulz.

¿Qué pasa con las hipotecas?

La tasa de referencia de la Fed no establece ni corresponde directamente a las tasas hipotecarias, pero sí tiene notable influencia y las dos "tienden a moverse en la misma dirección", dijo el economista senior de LendingTree Jacob Channel.

“Esto demuestra que incluso cuando la Fed no hace nada y se mantiene estable, las tasas hipotecarias aún pueden moverse", dijo Channel.

Melissa Cohn, vicepresidenta regional de William Raveis Mortgage, se hizo eco de esto, diciendo que lo más importante es qué señal está enviando la Fed al mercado, en lugar del cambio de tasa en sí.

“He escuchado de mucha gente que bloqueó (su tasa hipotecaria) en el transcurso de los últimos 18 meses, cuando las tasas estaban en su punto máximo, ya preguntando si es el momento de refinanciar y qué ahorros podrían tener”, dijo. “Creo que las perspectivas son buenas y espero que eso se extienda al mercado inmobiliario y tengamos más compradores en el mercado”.

Channel dijo que la mayoría de los estadounidenses tienen hipotecas al 5%, por lo que las tasas pueden tener que caer más que su promedio actual de 6.46% antes de que muchas personas consideren la refinanciación.

¿Y con los préstamos para comprar autos?

“En el caso de los préstamos para automóviles, es una buena noticia que las tasas vayan a bajar, pero eso no cambia el principio básico de cómo abordar las cosas, ya que sigue siendo muy importante comparar precios y no aceptar simplemente la tasa que un concesionario de automóviles le ofrezca”, dijo McBride de Bankrate.

“También es muy importante ahorrar lo que pueda y poder intentar pagar la mayor cantidad posible por ese vehículo”, añadió.

McBride predice que el comienzo de los recortes del precio del dinero y que se confirme que se evita una recesión conducirán a tasas de préstamos para automóviles más bajas en 2024, al menos para los usuarios con perfiles crediticios sólidos. Para aquellos con peor historial de crédito, es probable que las tasas de dos dígitos persistan durante el resto del año.

