La poderosa tormenta invernal se expande hacia el sur: el frío extremo llega a la costa del Golfo, de Texas a Florida

Video Seis muertos y más de 220,000 hogares sin electricidad: los estragos causados por la tormenta invernal en EEUU

Las tormentas invernales que afectan desde el pasado fin de semana a zonas del centro y este de Estados Unidos llegan este martes al extremo sur del país, con advertencias de frío extremo a lo largo de la costa del Golfo, desde Texas a Florida.

Según un boletín del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) publicado a primera hora del martes, las temperaturas de sensación térmica podrían descender hasta cerca de los 20 ºF desde Texas hasta el centro de la península de Florida. En el Noreste también se esperan temperaturas extremadamente frías a lo largo de los próximos días.

El vórtice polar giró hacia el sur tras el fin de semana y provocó nevadas y heladas en gran parte de la región al este de las Montañas Rocosas, haciendo extremadamente peligroso el viajar por carretera, forzando el cierre de escuelas y causando cortes de energía generalizados y cancelaciones de vuelos.

El hielo y la nieve cubrían las principales carreteras de Kansas, el oeste de Nebraska y partes de Indiana, donde la Guardia Nacional fue activada para ayudar a los automovilistas varados. El NWS emitió advertencias de tormenta invernal para Kansas y Missouri, donde las condiciones de ventisca trajeron ráfagas de viento de hasta 45 mph. Las advertencias se extendieron a Nueva Jersey hasta la madrugada del martes.

Las brutales condiciones de frío y nieve tenían a más de 180,000 clientes sin servicio eléctrico a primera hora de este martes en la franja que va de Missouri a Virginia, siendo este el estado más afectado con 60,000, según el sitio de monitoreo Poweroutage. Según Flightaware, en EEUU se cancelaron el lunes 2,300 vuelos, con el Regan National de Washington DC como el aeropuerto más afectado con 350 salidas y 317 llegadas.

Las clases fueron canceladas en Filadelfia, Baltimore y Washington DC, y se declaró estado de emergencia en Virginia, Virginia Occidental y Maryland, según ABC News, que elevó a nueve el balance de muertos en accidentes de tráfico relacionados con el mal tiempo.

Se espera que el miércoles se forme un sistema de baja presión cerca del sur de Texas, lo que podría provocar nevadas en partes del estado como Dallas, así como en Oklahoma, Arkansas y Luisiana.

El vórtice polar de aire ultrafrío generalmente gira alrededor del Polo Norte, pero a veces se precipita hacia el sur hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Los estudios muestran que el rápido calentamiento del Ártico es en parte responsable de la creciente frecuencia con la que el vórtice polar extiende su control.

El cambio climático está potenciando las t

ormentas en EEUU

Las actuales condiciones pueden deberse en parte a un rápido calentamiento del Ártico, lo que supone un recordatorio de que el cambio climático aumenta los fenómenos meteorológicos extremos, explicó a The Associated Press el director de pronósticos estacionales de Atmospheric and Environmental Research, Judah Cohen.

El vórtice polar (aire ultrafrío que gira como un trompo) suele permanecer sobre el Polo Norte, pero a veces se extiende hasta EEUU, Europa o Asia.

Cohen y varios expertos han publicado diversos estudios que muestran aumentos, estiramientos y desplazamientos del vórtice polar. El mes pasado, dieron a conocer otro estudio que atribuía los brotes de frío en parte a los cambios en el Ártico, que se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del planeta.

“Las sensaciones térmicas van a ser brutales”, dijo la científica del clima del Instituto de Investigación Climática Woodwell, Jennifer Francis. “ El hecho de que el planeta se esté calentando no significa que estas olas de frío vayan a desaparecer”.

Frío histórico en gran parte de EEUU

En su boletín de la mañana de este martes, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte de riesgo de heladas en partes de Texas, norte de Florida y sur de Georgia.

Las temperaturas podrían ser de entre 12 a 25 grados Fahrenheit más frías de lo normal a medida que el vórtice polar se extiende desde el alto Ártico, creando lo que podría ser “el enero más frío para EEUU desde 2011”, dijo el viernes el director de operaciones de pronóstico de AccuWeather, Dan DePodwin.

El experto señaló además que se podrían sufrir hasta una semana o más de “ temperaturas que están muy por debajo del promedio histórico”.

El noreste de EEUU, que ha tenido un comienzo de invierno relativamente suave, se espera que tenga varios días fríos, dijo el meteorólogo Jon Palmer, basado en Gray, Maine.

Cierres de escuelas por la tormenta invernal

Distritos escolares en Indiana, Virginia, Kentucky, Missouri y Kansas comenzaron a anunciar cancelaciones de actividades escolares el domingo por la tarde.

Las escuelas públicas del condado de Jefferson de Kentucky cancelaron clases, actividades extracurriculares y deportes para sus casi 100,000 estudiantes.

Las clases también se cancelaron en Maryland, donde el gobernador Wes Moore declaró el estado de emergencia el domingo y canceló las actividades del gobierno estatal el lunes.

“Mantener seguros a los habitantes de Maryland es nuestra máxima prioridad. Por favor, manténgase fuera de las carreteras durante esta tormenta. Prepare su hogar y su familia y cargue sus dispositivos de comunicación en caso de que se quede sin electricidad”, dijo en un comunicado.

Los accidentes automovilísticos proliferan con la llegada de la tormenta

Durante el fin de semana, al menos 600 automovilistas quedaron varados en Missouri. Se reportaron cientos de accidentes automovilísticos en Virginia, Indiana, Kansas y Kentucky, donde un policía estatal fue tratado por lesiones que no pusieron en peligro su vida después de que su patrulla fuera golpeada.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, que declaró el estado de emergencia, dijo que los edificios gubernamentales estarían cerrados el lunes.

" Vemos demasiados accidentes para la gente que no tiene por qué estar en las carreteras, así que quiero pedirles: quédense en casa", dijo.

Los equipos de carreteras permanecieron de servicio durante la noche y continuaban operando este lunes, dijo el Gabinete de Transporte de Kentucky. Pero la agencia advirtió que el hielo era un problema en las carreteras, especialmente en el centro del estado y hacia el norte, donde había más nieve compacta.

La policía estatal de Virginia respondió a al menos 430 accidentes en todo el estado, con más de 20 heridos, entre las 4 p.m. del domingo y las 4 a.m. del lunes. Al menos cuatro personas fueron reportadas muertas en accidentes de tráfico ocurridos en Kansas, Missouri y Virginia.

Por otro lado, hasta el mediodía del lunes, los policías estatales de Maryland habían respondido a al menos 475 llamadas de servicio, incluyendo 123 choques reportados y 156 vehículos desatendidos, dijo la Policía de este estado.

Con información de The Associated Press.

