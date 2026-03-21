POLICIA Fiscales federales solicitaron descartar los cargos contra los agentes acusados de falsificar una orden judicial en la redada contra Breonna Taylor Fiscales federales solicitaron a un juez que retire los cargos contra dos agentes de Louisville relacionados con la redada de 2020 en la que murió Breonna Taylor. Los agentes fueron acusados de falsificar partes de la orden judicial utilizada para entrar en el apartamento de Taylor.

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Fiscales federales solicitaron el viernes a un juez que desestime los cargos contra dos agentes policiales de Louisville acusados de falsificar la orden judicial que llevó a la policía a irrumpir en el apartamento de Breonna Taylor la noche en que fue asesinada hace seis años.

Los fiscales afirmaron en un escrito judicial que su revisión del caso revelaba que los cargos contra el exdetective Joshua Jaynes y el exsargento Kyle Meany debían ser "desestimados en interés de la justicia".

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No está claro cuándo podría pronunciarse el juez sobre la solicitud. Se ha programado una audiencia para el 3 de abril.

Los jueces han reducido en dos ocasiones los cargos por delito grave contra cada agente a un delito menor, alegando que no existía una relación directa entre la información falsa de la orden judicial y la muerte de Taylor. Los fiscales afirmaron tras la segunda resolución que habían decidido retirar los casos.

"Estamos encantados con este giro de los acontecimientos", dijo Travis Lock, abogado de Jaynes.

El abogado de Meany, Michael Denbow, dijo que está "increíblemente agradecido por la presentación de hoy".

Meany "está deseando dejar atrás este asunto y seguir adelante con su vida", afirmó.

Taylor, de 26 años, murió de un disparo de la policía cuando agentes derribaron la puerta de su apartamento mientras ejecutaba una orden de registro por drogas sin previo aviso, en busca de un exnovio que ya no se encontraba allí.

El novio de Taylor en ese momento disparó contra los agentes, y Taylor murió cuando la policía respondió al fuego.

La muerte de Taylor, quien era negra, el 13 de marzo de 2020, y la indignación local por la gestión del caso por parte de Louisville ganaron amplia atención durante la ola de protestas por la justicia racial desencadenadas por el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis ese mismo mes de mayo.

Seis años después, los activistas siguen señalando el asesinato de Taylor como un ejemplo de la injusticia sistémica que enfrentan las mujeres negras.

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Decisión "totalmente irrespetuosa"

Los fiscales federales bajo el mandato del expresidente Joe Biden presentaron cargos contra los agentes. Sin embargo, bajo el mandato del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia solicitó que Brett Hankison, el único agente que cumple condena en prisión por el asesinato de Taylor, fuera puesto en libertad mientras apela su condena.

La madre de Taylor, Tamika Palmer, dijo en una publicación de Facebook que está extremadamente decepcionada con el Departamento de Justicia de Trump.

"Su llamada de hoy para informarme de que se retiran los cargos contra la policía, al tiempo que dan a entender que me han ayudado, es totalmente irrespetuosa", escribió Palmer. "Esta es la primera vez que tengo noticias de ellos desde que asumieron el cargo y está claro que no nos han servido bien ni a mí ni a Breonna".

La decisión del viernes fue un insulto para todos los que lucharon por Taylor y demuestra que la actual administración no valora su vida, dijo la representante demócrata Morgan McGarvey, quien representa a gran parte de Louisville.

"Mi corazón está con los seres queridos de Breonna; esto no es justicia", publicó McGarvey en las redes sociales.

Un juez federal condenó a Hankison a dos años y nueve meses de prisión y tres años de libertad supervisada por disparar a ciegas diez tiros contra las ventanas de Taylor la noche en que fue asesinada. Ninguno de los disparos alcanzó a nadie.

Ninguno de los dos agentes que dispararon a Taylor fue acusado, después de que los fiscales consideraran que estaban justificados al responder al fuego dentro del departamento.

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La policía no encontró drogas ni dinero en efectivo dentro del apartamento de Taylor. La ciudad pagó un acuerdo por muerte por negligencia de 12 millones de dólares a la familia de Taylor.

Los abogados de la familia de Taylor afirmaron que la orden judicial debe ser objeto de un minucioso escrutinio legal, ya que sin ella la policía nunca habría acudido a su puerta y el tiroteo nunca habría ocurrido. Siguen enfadados y desconsolados porque casi nadie ha sido castigado por los disparos, afirmaron los abogados Ben Crump y Lonita Baker en un comunicado.