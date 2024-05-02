El indignante caso de las pollerías de California que usaban a menores migrantes para deshuesar

Video “Empezó a trabajar muy niño”: lo que se sabe del menor hispano que murió en una planta de pollos

El día que llegaron inspectores laborales a una pollería de Los Ángeles, California, los encargados escondieron en baños y armarios a los menores que trabajaban allí. Fue el primer indicio de un nuevo caso de explotación de menores migrantes.

La investigación descubrió que adolescentes indocumentados, incluyendo indígenas de Guatemala que llegaron solos a este país y que no hablan español, fueron explotados en procesadoras de pollo en La Puente y City of Industry.

Estos adolescentes, uno de ellos de 14 años, realizaban actividades peligrosas, como cortar piezas de pollo con cuchillos que tenían el filo de un bisturí. Lo hicieron durante extenuantes jornadas, por las cuales recibieron salarios de hambre.

Te contamos más en estos videos:

De la explotación a tu tienda favorita

Piezas de pollo preparadas indebidamente por menores migrantes fueron vendidas en populares supermercados en California, incluyendo Ralphs, Aldi y Grocery Outlet, asegura el Departamento del Trabajo.

Video Pollos deshuesados por menores: el rastro de la explotación infantil en supermercados de EEUU

“Tenía 12 años”: habla un trabajador de pollerías

Este es el testimonio de un migrante que trabajó junto con menores guatemaltecos en pollerías de Los Ángeles. Relata que recibían menos del salario mínimo, que a menudo los maltrataban y temían que, a capricho del dueño, llegaran agentes de ICE por ellos.