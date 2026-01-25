Miami Caos en el Aeropuerto de Miami; hallan ‘objeto sospechoso’ en Terminal Sur El Aeropuerto Internacional de Miami-Dade fue evacuado la tarde de este domingo 25 de enero de 2026, debido al hallazgo de un “objeto sospechoso” en la Terminal Sur.

Video Reacciones en Miami tras reporte que indica que Trump evalúa un bloqueo naval a Cuba

El Aeropuerto Internacional de Miami- Dade (MIA) fue evacuado la tarde de este domingo 25 de enero de 2026, debido al hallazgo de un “objeto sospechoso” en la Terminal Sur.

La Oficina del Sheriff de Miami Dade inició un protocolo de investigación tras ubicar un artefacto por lo que puntos de control de la Terminal Sur del Aeropuerto, así como las salas G, H y J, además de áreas cercanas fueron evacuadas y cerradas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes, por las 5:30 de la tarde de este domingo se activaron las alertas y algunos pasajeros entraron en pánico al ser evacuados de las instalaciones.

The @MiamiDade_SO is investigating a suspicious item in MIA’s South Terminal area. The TSA checkpoints for concourses G, H, and J and the surrounding areas have been evacuated and are currently closed. Passengers driving to MIA this evening should give themselves additional time. — Miami Int'l Airport (@iflymia) January 26, 2026

¿Qué fue lo que pasó en el Aeropuerto de Miami?

La Oficina del Sheriff del Miami-Dade reportaron el hallazgo de un equipaje abandonado cerca de la puerta 21 del lugar, por lo que se evacuó el recinto como medida de prevención.

Al lugar llegaron agentes del Escuadrón Antibombas quienes realizaron la revisión del objeto abandonado.

A través de un comunicado oficial, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) informó sobre la activación de un proceso de control temporal en las terminales H y J, por lo que alertó a los pasajeros sobre demoras en los vuelos.

Un par de horas después, el MIA informó que elementos de la Oficina del Sheriff habían dado “el visto bueno”, por lo que los puntos de control de la Terminal Sur, así como el resto de las salas involucradas y cercanas comenzarían a reabrir en el transcurso de las horas.

En redes sociales se pueden observar las imágenes del momento en que decenas y docenas de pasajeros se encuentran en la explanada del MIA cargando maletas y mochilas.

Caos en EEUU por vuelos cancelados

Este incidente y la intervención de un Escuadrón Antibombas, afectó la movilidad de pasajeros en un día ya complicado para el transporte aéreo en Estados Unidos. La evacuación se produjo en medio de un ambiente de frustración entre los viajeros, muchos de los cuales enfrentaban retrasos o cancelaciones de vuelos debido a condiciones meteorológicas adversas.

PUBLICIDAD

La causa principal de la interrupción masiva en la red aérea estadounidense es la tormenta invernal que ha cruzado gran parte del país y ha generado condiciones extremas de nieve, aguanieve, hielo y bajas temperaturas, afectando hubs importantes como Dallas-Fort Worth, Atlanta, Nueva York y Washington D.C., provocando la cancelación de más de 10,000 vuelos y miles de retrasos adicionales.

Las aerolíneas han emitido alertas de viaje y han ofrecido cambios sin penalización a los pasajeros afectados, pero la extensión del temporal continúa complicando la normalización de las operaciones.

Las autoridades meteorológicas y de transporte han señalado que la tormenta invernal es uno de los sistemas más contundentes en años recientes, con alertas activas para gran parte del país y estados de emergencia vigentes en múltiples regiones ante la expectativa de más nevadas, hielo y caída de temperaturas que seguirán dificultando los viajes.

TLS