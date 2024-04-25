El asesino que confesó en su lecho de muerte que había matado a una madre y a su hija 24 años antes

Video Joven asesina a su madre y llama al 911 para confesar el crimen: la apuñaló más de 70 veces

Más de dos décadas después de su desaparición, el padre de una pequeña niña de 10 años pudo saber qué le pasó a su hija y la madre de ella, luego de que su asesino confesara el crimen en su lecho de muerte.

De acuerdo con las autoridades, durante su confesión Larry Webb contó la forma en que asesinó a sus víctimas, las envolvió en sábanas y mantuvo durante dos días los cuerpos en el sótano de su casa, mientras cavaba una fosa en el patio trasero para enterrarlas.

Con su confesión, se cierra un caso que estuvo abierto desde agosto de 2020, luego de que se reportara la desaparición de Susan y Natasha “Alex” Carter, en Beckley, West Virginia.



Debido al mal estado de la salud mental del hombre, Webb no pudo indicar con certeza a los investigadores dónde había enterrado exactamente los cuerpos de sus víctimas, lo que dificultó la tarea de las autoridades.

Fue hasta este lunes que, tras excavar en varias zonas del patio, las autoridades pudieron encontrar un cadáver de adulto y uno de un menor, que correspondían a Susan y Natasha Carter, informó en una conferencia de prensa el departamento estatal de policía de West Virginia el martes.

¿Por qué tardaron tanto en resolver el caso?

De acuerdo con las autoridades, fue hasta 2023 que pudieron obtener una orden de cateo para la casa de Webb, en donde encontraron una bala incrustada en la pared donde presuntamente dormía la niña.

La bala fue analizada y confirmaron que la sangre que estaba presente correspondía a Natasha Carter, explicó el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Tony Rausa durante la rueda de prensa.

Webb fue acusado de asesinato en primer grado, pero el proceso judicial se retrasó debido al deterioro en la salud del hombre.

A principios de este mes, una agente pudo hablar con el hombre que se encontraba en una casa de retiro y fue que en su lecho de muerte Webb confesó los crímenes.

El hombre fue trasladado brevemente al complejo correccional Mount Olive, una prisión masculina de máxima seguridad del estado de West Virginia, pero poco después fue enviado al hospital donde fue declarado muerto cerca de las 10:30 de la mañana del lunes, pocas horas antes de que las autoridades encontraran los cuerpos enterrados de Susan y Natasha Carter.

Lafferty, padre de Natasha Carter, declaró durante la rueda de prensa que, debido a que el “caso se enfrió tantas veces”, estuvo “a punto de perder la esperanza varias veces”. Dijo que para él era un día triste, pero al mismo timpo feliz ya que por fin podría “traer a mi bebé a casa”.

Lafferty recordó que él reportó ante las autoridades la desaparición Natasha, pero debido a que la madre mantenía una disputa por la custodia con Lafferty en el momento de su desaparición, y vivía en casa de Webb con su hija, las autoridades dijeron que no estaba desaparecida, porque estaba con su madre, por lo cual no abrieron una investigación.



Fue hasta tiempo después que Lafferty envió cientos de correos electrónicos e hizo varias llamadas que las autoridades retomaron el caso. Fue la agente Jennifer King del FBI quien entrevistó en sus días finales a Webb.

Webb declaró entonces que mató a la madre tras una pelea por un dinero que había desaparecido de su casa y que posteriormente mató a la hija de Susan para ocultar la muerte de su madre, según las autoridades.

Lafferty dijo que quería decirle a alguien en la misma situación que “nunca pierda la esperanza de encontrar a su hijo”.

