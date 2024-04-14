Un veterano convertido en lechero fue asesinado a tiros en Florida: 56 años después se supo quién lo ejecutó

Video Encuentran más de 30 autos en el fondo de un lago en Florida: fraudes y robos rodean el misterioso hallazgo

Más de cinco décadas después de que un veterano de la Segunda Guerra Mundial fuera asesinado mientras trabajaba como lechero en Florida, los investigadores dicen haber resuelto el caso gracias a dos personas que se presentaron tras la muerte del asesino.

En abril de 1968, Hiram 'Ross' Grayam emprendió su habitual ruta de reparto de leche, sin saber que sería la última vez que iría al trabajo. La oficina del sheriff del condado de Indian River informó en ese entonces en un comunicado de prensa de que los agentes encontraron su cadáver y su camión de reparto de leche en un bosque de la zona de Vero Beach. Le habían disparado varias veces.

PUBLICIDAD

El caso se enfrió y no se produjeron detenciones durante los 56 años siguientes.

"Gracias a la determinación y a la cooperación de los testigos, surgieron nuevas pistas: Thomas J. Williams, ya fallecido, había confesado el asesinato de Grayam, y su culpabilidad resonaba desde el más allá", dijo la oficina del sheriff en un comunicado.

¿Quién era el hombre asesinado hace más de 50 años?

Grayam, veterano de la Segunda Guerra Mundial y condecorado con el Corazón Púrpura, se había convertido en "un querido lechero" tras establecerse en el condado de Indian River después de la guerra, según las autoridades.

Una testigo dijo a los agentes que vio a Grayam hablando con dos hombres que caminaban por el borde de la carretera, informó WPEC-TV.

"Ella dijo que el señor Grayam entabló una conversación con ellos y dijo que volvería en breve", informó el sheriff del condado de Indian River, Eric Flowers. Los dos hombres no identificados y Grayam se fueron en el camión de leche, dijo.



La familia de Grayam no sospechaba nada de lo sucedido. Pensamos "que mi padre tardó un poco en volver a casa, y entonces apareció un ayudante del sheriff, un investigador", dijo a la cadena de televisión Larry, el hijo de Grayam, que tenía 16 años en aquel momento.

Durante una búsqueda en la zona por tierra y por aire, el camión de la leche y el cuerpo de Graham fueron localizados por un avión.

"Cuando llegaron a la escena inicial, Grayam estaba tendido junto al camión de la leche con heridas de bala, asesinado al estilo ejecución", dijo Flowers.

En 2006 hubo rumores de que Williams podría haber estado implicado. Así que escribió una carta al editor del periódico local "diciendo que había sido acusado del asesinato, pero negó tener conocimiento de ello, que no estaba involucrado en él", dijo el sheriff.

PUBLICIDAD

El caso volvió a enfriarse y Williams murió en 2016.

Con Williams ya muerto, los detectives consiguieron grandes avances en el caso durante los últimos dos años. La exesposa de Williams y un amigo de su hermana se presentaron, diciendo a los investigadores lo que sabían, informó el canal de televisión de Florida.

Flowers dijo que los testigos, que no se conoce entre sí, dijeron a los investigadores que Williams les había confesado previamente que había matado a Grayam.

"Estas personas dijeron: 'Nunca les habría dicho nada antes, mientras él estuviera vivo, era una amenaza para mí y mi familia, nunca se lo habríamos dicho', pero el hecho de que ahora esté muerto les dio el valor para presentarse", dijo Flowers. Se desconoce el motivo del crimen.

Ahora, los detectives esperan que cualquiera que sepa algo del segundo hombre visto con Grayam antes de que fuera asesinado se ponga en contacto con ellos.

Mira también: