Despide el año con las auroras boreales que podrían verse en el norte de EEUU

Video 4 imágenes extraordinarias que nos deja la naturaleza en 2024

Existe la posibilidad de que las tormentas solares de estos últimos días traigan auroras boreales a varios estados del norte de Estados Unidos justo a tiempo para el Año Nuevo.

El Sol expulsó dos ráfagas de plasma que se dirigen hacia la Tierra y se espera que lleguen a principios de esta semana, anunció la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Una vez que lleguen, podrían provocar coloridas auroras las noches del lunes y martes en los estados de Washington, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nuevo Hampshire, Vermont y Maine.

Las auroras boreales también podrían ser parcialmente visibles en partes de Oregon, Idaho, Wyoming, Iowa y Nueva York.

¿A qué hora se podrán apreciar las auroras boreales?

Las primeras horas de la mañana del martes, mientras aún esté oscuro, ofrecerán la mejor oportunidad de observar un espectáculo de luces, dijo Shawn Dahl, meteorólogo espacial de la NOAA.

Los pronósticos actualizados podrían estar disponibles a medida que se acerque el evento en el sitio web del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA o en una aplicación de pronóstico de auroras.

¿Cómo puedo ver las auroras boreales?

Para observar el espectáculo, espera a que el cielo esté despejado y oscuro, idealmente lejos de las luces brillantes de la ciudad.

Tomar una foto con la cámara de un teléfono inteligente también puede revelar indicios de la aurora que no son visibles a simple vista.

¿Por qué serán visibles las auroras boreales en esta época del año?

El Sol está en la fase máxima de su ciclo de 11 años, lo que hace que las erupciones solares y las auroras boreales sean más frecuentes.

Se espera que el período activo dure al menos otro año, aunque los científicos no sabrán cuándo alcanzó su punto máximo la actividad solar hasta meses después del hecho.

La NOAA está monitoreando las tormentas solares de esta semana por posibles interrupciones menores en las comunicaciones de radio de alta frecuencia, que son utilizadas por aerolíneas y operadores de radioaficionados.

PUBLICIDAD

En mayo, la NOAA emitió una inusual advertencia de tormenta geomagnética severa. Fue la tormenta más fuerte en más de dos décadas y produjo espectáculos de luces en todo el hemisferio norte. Y en octubre, una poderosa tormenta solar deslumbró a los observadores del cielo lejos del Círculo Ártico cuando las auroras aparecieron en lugares inesperados, incluyendo Alemania, Reino Unido, Nueva Inglaterra y la ciudad de Nueva York.

Mira también: