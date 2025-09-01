Auroras boreales la noche del 'Labor Day': ¿dónde podrán verse?

Video 4 imágenes extraordinarias que nos deja la naturaleza en 2024

Este fin de semana largo del Labor Day terminará de una manera especial: la noche de este lunes será posible observar auroras boreales en varios estados del país.

De acuerdo con el pronóstico experimental de auroras de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), una tormenta geomagnética podría generar el fenómeno en al menos 18 estados de Estados Unidos.

Según la NOAA, la noche del lunes se esperan tormentas geomagnéticas moderadas (G2), con posibilidad de que alcancen niveles fuertes (G3), debido a los efectos de una eyección de masa coronal (CME) liberada por el Sol el 30 de agosto, la cual alcanzará la atmósfera terrestre.

La administración prevé un índice Kp de 6 en una escala de 0 a 9, lo que sugiere una alta probabilidad de presenciar el espectáculo de luces en el cielo nocturno.

¿Dónde serán visibles las luces del Norte?

La visibilidad de las auroras boreales dependerá del estado donde te encuentres, pero según el mapa de la NOOA la mayor probabilidad de ver auroras boreales se prevé en el norte de Canadá y Alaska, donde el fenómeno podrá verse una vez que el Sol se ponga en el estado.

La administración prevé una probabilidad menor en partes de Washington, Oregón, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, Illinois, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.

¿Cuándo serán visibles las auroras boreales?

Según el pronóstico preliminar, se prevé que la aurora sea visible durante la noche del lunes 1 de septiembre y hasta la madrugada del martes 2 de septiembre.

Puedes consultar la previsión de 30 minutos en el sitio web del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA o en la aplicación de pronóstico de auroras para más precisión en los horarios de avistamiento.

¿Por qué han sido más frecuentes los avistamientos de las luces del norte?

De acuerdo con la NOAA y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la actividad solar continuará aumentando hasta principios de 2026, después de que el Sol alcanzara su “máximo solar” a finales de 2024.

Este ciclo provoca eyecciones de masa coronal y erupciones solares más frecuentes, que suelen ser responsables de las auroras boreales.

Cuando los electrones de estos fenómenos interactúan con el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera terrestre, liberan energía en forma de cortinas y remolinos luminosos.

¿Cómo se pueden ver las auroras?

Considera observar auroras en un área oscura, lejos de las luces de la ciudad.

Los expertos recomiendan observar el cielo desde un parque local o nacional. Y verifica el pronóstico del tiempo porque las nubes pueden cubrir el espectáculo por completo.

Tomar una foto con la cámara de un teléfono también puede revelar indicios de la aurora que no son visibles a simple vista.

