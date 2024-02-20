Esto cobrará por tu equipaje American Airlines: ¿seguirán otras aerolíneas?

Video Acusan a asistente de vuelo de grabar a una menor dentro del baño de un avión de American Airlines

American Airlines anunció este martes un aumento en el precio que cobrará a sus clientes para documentar una maleta, así como una limitación en el tipo de reservas de agencias de viajes que son elegibles para ganar millas de viajero frecuente.

Esta es la primera vez en cinco años que la aerolínea más grande de Estados Unidos modifica su política de precios para el registro del equipaje de sus viajeros como una manera de mantener sus ganancias, a medida en que los precios de los pasajes aéreos caen como respuesta a una menor demanda.



Según un comunicado emitido por la aerolínea el martes, los pasajeros de American Airlines pagarán $35 por facturar una primera maleta para vuelos nacionales, si el servicio se reserva online con antelación. El precio aumentará a $40 para quienes decidan registrar su equipaje en el aeropuerto. Ambas opciones costaban anteriormente $30.

Aquellos pasajeros que opten por facturar una segunda maleta pagarán $45, sin importar cuándo o dónde tomen la decisión, los que representa un aumento de $5 respecto al precio anterior.

Para los viajeros en vuelos entre Estados Unidos y Canadá, el Caribe o México, el precio por maleta facturada será de $35, tanto por adelantado como en el aeropuerto.

La subida deja abierta la interrogante de si otras aerolíneas seguirán el ejemplo, como ha sucedido en momentos anteriores entre compañías aéreas que se disputan el control del mercado.

Los motivos de AA para subir los precios



American busca de esta manera compensar sus ingresos frente a la caída del precio de los pasajes aéreos el año pasado.

Según el sitio web de finanzas personales NerdWallet, el mes pasado las tarifas aéreas cayeron un 6.4% respecto a enero de 2023, “e incluso un 3% menos que en enero de 2020, antes de la pandemia”, según datos del Índice de Precios al Consumidor publicados en febrero de 2024 por la Oficina de Estadísticas Laborales.

El vicepresidente senior de gestión de ingresos y lealtad de American Airlines, Scott Chandler, dijo citado por CNBC, que "nuestro costo de transporte de maletas ha sido significativamente mayor".

A pesar de ello, y según datos del Departamento de Transporte, en los primeros nueve meses de 2023, las aerolíneas estadounidenses recaudaron $5,500 millones de dólares por concepto de tarifas de equipaje, lo que representa un aumento del 9% respecto al mismo período en 2022 y más de un 25% con respecto a los primeros nueve meses de 2019.

American Airlines no es la única aerolínea en aumentar sus tarifas por equipaje registrado. Alaska Airlines también aumentó el cargo para los pasajeros de clase económica por registrar maletas en $5 a $35 por una primera pieza y $45 por una segunda maleta.

Igualmente JetBlue Airways comenzó a cobrar $35 por la primera maleta en clase turista, pudiendo cobrar hasta $45 por registrar una maleta dentro de las 24 horas previas a la salida del vuelo, que antes costaba $40.

Las otras dos grandes aerolíneas estadounidenses, United Airlines y Delta Air Lines, no han hecho anuncios similares al que hizo su rival, American Airlines, este martes.

Otros cambios en las políticas de American Airlines

Los miembros del programa de viajero frecuente de la aerolínea con estatus de élite y algunos titulares de tarjetas de crédito de American Airlines seguirán recibiendo el beneficio de una pieza de equipaje facturada gratis,

American también redujo las tarifas para las maletas con un ligero exceso de peso de $30 por pieza de equipaje facturado que supere hasta tres libras el límite de 50 libras, una caída de $30 en relación con la tarifa vigente hasta el anuncio de $100.

Sin embargo, American anunció también el martes que limitará el tipo de pasajes comprados a través de un tercero que permitirán a los viajeros acumular millas de su programa de viajero frecuente AAdvantage.

Según la nueva política, los clientes que compren boletos económicos básicos ganarán millas de viajero frecuente solo cuando hagan sus reservaciones a través del sitio web de American Airlines.

Para otros tipos de pasajes, American Airlines anunció que en abril proporcionará una lista de sus agencias de viajes preferidas, cuyas reservas aún permitirán a los pasajeros acumular millas.