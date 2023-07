Amazon Prime Day: estas son las estafas más comunes (y cómo protegerte)

Tanto la FTC como Better Business Bureau brindan a los consumidores consejos para evitar estafas durante todo el año: empezando por bloquear mensajes no deseados, no dar información financiera a personas que hacen llamadas no solicitadas y verificar los enlaces antes de hacer clic; los sitios web seguros, por ejemplo, tendrán "HTTPS" en la url, señala Planos, nunca "HTTP".