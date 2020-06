“Alguien tiene que ayudarme”: Phillip García murió tras estar casi 20 horas atado bajo custodia policial

ProPublica es un medio noticioso sin fines de lucro que investiga los abusos de poder. Regístrese para recibir nuestros reportajes principales an pronto como se publiquen.

Unas 33 horas antes, García fue conducido a una cárcel del condado, donde lo pusieron en aislamiento casi de inmediato por no seguir las órdenes y gritar amenazas irracionales. Cuando su condición mental empeoró, los oficiales ataron a este hombre de 51 años y, eventualmente, lo llevaron al Centro Médico del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside.

Sin embargo, a García no pudieron asignarle una cama. Durante 12 horas, esperó en la sala de emergencias, aparentemente sin poder dejar de jalar las ataduras que le sujetaban las cuatro extremidades. Para cuando llevaron su camilla a la unidad de atención de detenidos, la piel se le desgarraba bajo las correas.

La oficina del forense del condado, que forma parte del departamento del alguacil, determinó que la muerte de García fue un homicidio. El mismo departamento llevó a cabo una evaluación del fallecimiento y no disciplinó a ningún oficial.

Sin embargo, el abuso de las fuerzas del orden público dentro de las cárceles sigue siendo en gran parte invisible y más difícil de documentar. Cuando sale a la luz, es menos probable que provoque la indignación pública porque las víctimas han sido acusadas, si no es que condenadas.

Un juez federal nombró a observadores externos como parte de un acuerdo alcanzado en 2016 para asegurar que la atención médica de las cárceles cumpla con los mínimos constitucionales. Los observadores han documentado que los problemas continúan, pero sus hallazgos no se habían hecho públicos hasta el mes pasado, cuando un brote de covid-19 aumentó la preocupación por las condiciones de salud en las cárceles y provocó una demanda de los abogados que representan a los internos.

El condado no dio a conocer estos documentos a los observadores del tribunal e inicialmente negó la solicitud que hizo ProPublica para obtenerlos. ProPublica trató de contactar directamente a todos los empleados de la cárcel y del hospital nombrados en este reportaje. Muchos de los empleados no respondieron, y los que lo hicieron se negaron a hacer comentarios o remitieron a ProPublica al condado.

La familia, que accedió como parte de un acuerdo legal a no hablar públicamente de su muerte, se negó a hablar con periodistas o a compartir documentos. No obstante, los documentos obtenidos por ProPublica proporcionan un relato inusualmente exhaustivo de una tragedia recurrente: una persona en crisis mental que muere bajo custodia de las fuerzas del orden público.

Capítulo 1: una vida desgarrada

García tenía un historial de convulsiones, enfermedades mentales y tratamiento no muy constante, dijo DeSalva.

El 20 de marzo de 2017, un lunes, García se desorientó. Le dijo a su esposa que un terremoto había derribado las cosas en la casa, pero no había habido ningún terremoto. Al día siguiente estaba mal y no podía recordar cosas básicas, como si había comido, comentó Mary García más tarde a los detectives.

Supuestamente, esa mañana temprano García había agredido a Walker, entonces de 87 años, dándole puñetazos y patadas en la cabeza y los brazos. El ataque fue sin provocación y no correspondía con su carácter, dijo Walker a la policía, y García había estado “divagando, sin sentido” toda la noche.

El Centro Correccional Larry Smith es la mayor de las cinco cárceles del Condado de Riverside y tiene un promedio de mil acusados en espera de juicio, además de unos pocos cientos de internos condenados por delitos no violentos.

En el video de vigilancia, García está de pie contra una mesa alta mirando hacia delante, con el oficial Amir Khodr detrás de él. García gira la cabeza hacia la izquierda, hacia Khodr, y dice algo. No hay audio en el video de entrada, pero el oficial se ofende.

Los oficiales no introdujeron ninguna información sobre García en las notas de clasificación de la cárcel, el registro interno que detalla los hechos importantes sobre un interno. En su lugar, un día después, el personal de la cárcel añadió: “Problemas médicos o mentales desconocidos”. La entrada tardía describe a García como “poco cooperativo” durante la detención y en ella se agrega que fue puesto en una celda de sobriedad “por estar bajo la influencia”.

García no estaba ebrio. Había mostrado signos de psicosis durante horas. Ahora estaba solo con sus pensamientos en una celda de aislamiento. La habitación tenía un inodoro y un lavabo, una lámpara de techo y un rollo de papel higiénico. No había cama, ni silla y ni una sola cosa que hacer.

Capítulo 2: atención médica inconstitucional

Durante el siglo pasado, y en decenas de fallos, los tribunales estatales y federales consolidaron el derecho constitucional a la atención médica de personas en cárceles y prisiones debido a que los carceleros a menudo no prestan la atención básica.

El tratamiento de la esquizofrenia, la depresión maníaca, el trastorno bipolar y el trastorno de estrés postraumático suele limitarse a la medicación en las cárceles. Cuando los medicamentos no funcionan, no se administran a tiempo, o los internos se niegan a tomarlos, los guardias suelen poner a los presos con síntomas de enfermedad mental en régimen de aislamiento.

Los alguaciles se quejan de que sus cárceles no están diseñadas, ni financiadas, para tratar enfermedades crónicas, aunque en la práctica, son algunas de las instituciones mentales más grandes de la nación. Los alguaciles electos dirigen casi todas las cárceles de los condados de California.

Más a menudo, los alguaciles son demandados. En 1981, los internos del condado de Riverside presentaron una demanda colectiva contra el departamento del alguacil para mejorar las condiciones de la cárcel, en particular el hacinamiento que los obligaba a dormir en el suelo, las infestaciones de insectos y la falta de ropa limpia y de atención médica. Un juez del tribunal estatal ordenó al alguacil que aumentara el personal y redujera al mínimo el hacinamiento.

No obstante, muchos internos del condado permanecieron hacinados en celdas grupales donde recibieron una atención médica deficiente en los años posteriores al acuerdo.

Cuando la crisis de vivienda paralizó la economía en 2009, la junta de supervisores del condado redujo los gastos, destacando en particular la atención médica de los internos. Más de 150 enfermeros atendían a unos 3,500 presos en cinco cárceles antes de los recortes. En 2011, solo quedaban 47, según un gran jurado del condado.

Sin embargo, en 2013, un grupo de internos presentó una demanda federal contra el condado de Riverside, alegando que proporcionaba una atención incompetente, lo cual violaba sus derechos constitucionales. En los expedientes judiciales se describía el proceso de admisión en las cárceles como superficial, y los oficiales no documentaban el historial de convulsiones de los internos. Los demandantes describieron el cuidado de los enfermos mentales como especialmente terrible.

El Dr. Scott Allen, profesor de medicina clínica de la Universidad de California en Riverside, y uno de los expertos, descubrió en 2015 que los jueces locales emitían 150 órdenes mensuales al departamento del alguacil para obligarlo a proporcionar tratamiento médico o de salud mental a los internos. “El nivel actual de atención en las cárceles del condado de Riverside es inadecuado, plantea un riesgo significativo de daños graves a los internos allí confinados y, en opinión de este experto, no cumple con las normas constitucionales mínimas”, escribió Allen en su informe al tribunal federal en noviembre.

Capítulo 3: “VACÍA”

El video de vigilancia de la celda de sobriedad n.° 1 muestra a García sin camisa y de pie junto a la puerta. Eran las 2:45 p.m. del 22 de marzo de 2017. Los oficiales habían incautado la camiseta de García como prueba y no le proporcionaron una prenda de vestir de la cárcel.

Los archivos de video de esa cámara solo muestran fragmentos de acción en vivo y luego se congelan en un solo cuadro durante largos períodos de tiempo. No hay audio, la resolución de la imagen es baja. Sin embargo, el material es revelador.

Un registro muestra que una de las enfermeras de la cárcel, Alejandra Moreno-Ibarra, evaluó a García a las 6 p.m., justo cuando la cámara lo grabó con el papel higiénico puesto. Moreno-Ibarra no describió el comportamiento ni la condición física de García en el registro, ni llamó a ningún empleado de salud mental para evaluar su bienestar.

A las 9:40 p.m., la oficial Athena Hickman-Gallegos escribió que el personal sacó a García de la celda de sobriedad n.° 1 y la celda estaba “VACÍA”. El supervisor, sargento Aaron Nelson, confirmó la transferencia más de una hora después, anotando también “VACÍA” en el registro. Los oficiales escribieron que lo trasladaron a una celda de detención no especificada.

Después de falsificar el registro, los oficiales dejaron de anotar si lo revisaron o no, y cuándo lo hicieron. Durante las siguientes horas, el comportamiento de García se volvió más extraño y autodestructivo. A las 2:53 a.m., García estaba bailando. Se balanceaba, aplaudía y se meneaba frente a la ventana.

Poco antes de las 6 a.m., el video muestra a García saltando hacia la cámara de seguridad con la mano llegando a pocos centímetros del lente. Se tambalea una vez de vuelta al suelo. García se toca la ceja que sangraba por cortadas recientes arriba y debajo del ojo izquierdo. Estaba desesperado por llamar la atención de los oficiales.

El personal de admisión cambió de turno y pidió ayuda para lidiar con García. El oficial Leo Llanos respondió, llegando a la celda de sobriedad a las 6:15 a.m. Según el informe de Llanos, el oficial le dijo a García que dejara de dañar la lámpara, “pero García se negó a escuchar”. Entonces Llanos le ordena a García que se ponga de cara hacia la pared de atrás con las manos en la espalda para que los oficiales puedan esposarlo. García se sube al muro de privacidad.

¿García entendió la orden? ¿Era capaz de obedecerla? Por sí solas, las imágenes del video no pueden responder a esas preguntas. Los oficiales del alguacil del condado de Riverside creyeron que García los desafiaba intencionalmente, según sus informes escritos.

Capítulo 4: “Están tratando de matarme, nena”

El aislamiento no convenció a García de que siguiera las órdenes, así que el personal de la cárcel se volvió más agresivo. En la cárcel del condado de Riverside se llama a los equipos tácticos para sacar a los internos de las celdas por la fuerza, incluidos los internos como García, cuando estos insisten en no poner las manos detrás de la espalda o “prepararse para ser esposados”.

Alrededor de las 6 a.m., una docena de oficiales se reunieron fuera de la celda de sobriedad n.° 1, la mayoría de ellos equipados para el enfrentamiento. En el video de vigilancia se ven brillantes sus trajes de camuflaje verde para materiales peligrosos, los cuales llevaban puestos sobre chalecos blindados, cascos antimotines y máscaras antigás. Los documentos internos muestran que el equipo tenía un plan simple: abrumar a García, esposarlo, ponerlo en una silla de restricción y llevarlo en silla de ruedas a una celda de seguridad a unos metros de distancia.

A las 9 a.m., Adelaide Aplin, una terapeuta clínica de la cárcel, se paró fuera de la celda de seguridad, según muestra el registro de actividades. Estaba allí para evaluar a García, su primera interacción con el personal de salud mental. Se suponía que ella debía hablar con él cara a cara. Pero en el video, la ranura de la puerta se abre y García gira la cabeza y habla con la terapeuta. Luego ella se va y la ranura se cierra. El intercambio duró 27 segundos.

Capítulo 5: fuerza violenta hasta el final

García llegó a la sala de emergencias del hospital del condado el 23 de marzo de 2017 a las 10:05 a.m. La cárcel asignó a un par de oficiales para vigilarlo mientras esperaba para entrar en la unidad de atención de detenidos. A falta de camas disponibles, García permaneció atado a la silla de restricción con la cara cubierta por una capucha, forcejeando hasta el punto de autodestruirse.

El departamento del alguacil ocultó por completo la información de los expedientes médicos del caso que entregó a ProPublica, y el sistema de salud del condado se negó a entregar documentos citando la privacidad del paciente. La familia de García se negó a dar información. Como resultado, ProPublica no puede decir con certeza cuánta atención médica recibió García en diversas partes del hospital.

Alrededor de las 11:30 a.m., los oficiales que custodiaban a García llamaron a su supervisor e informaron que el personal médico le acababa de dar “un tipo desconocido de sedante”, según el informe de un detective. El investigador forense documentó que, en el transcurso de un día, en la sala de emergencias le dieron cuatro pequeñas dosis de lorazepam, un sedante que los hospitales suelen usar para aliviar la ansiedad, y zyprexa, un medicamento antipsicótico.

La cronología del investigador no documenta que un médico de la sala de emergencias le hubiera diagnosticado rabdomiólisis, el trastorno potencialmente mortal provocado por las ataduras. Tampoco menciona cuándo las enfermeras le colocaron las líneas intravenosas, una en la parte interior del codo derecho y otra a unas pulgadas de distancia en el antebrazo. No dice qué medicinas o líquidos le administró por esas líneas el personal de emergencias mientras García permaneció inactivo todo el día.

Tras examinar las imágenes y los documentos, los expertos dijeron que era preocupante que el personal médico no considerara por qué el paciente estaba tan agitado después de horas de estar atado. Añadieron que también es posible que los enfermeros no estuvieran dispuestos a intervenir en el manejo de García por parte de los oficiales. Subrayaron que el personal médico debe dirigir y aprobar todo uso de ataduras y que no debe utilizarse la fuerza en un paciente que esté atado.