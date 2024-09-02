Al menos cuatro muertos en un tiroteo en el metro de Chicago

Video Peligrosas condiciones para nadar en el lago Michigan: esto debes saber si vas a ir a la playa

Al menos cuatro personas murieron este lunes en un tiroteo en un metro en las afueras de Chicago, informó la policía.

De acuerdo con el comunicado, tres personas fueron declaradas muertas en la estación Forest Park, una parada en la superficie de la Línea Azul de la Autoridad de Tránsito de Chicago.

La cuarta víctima murió en un hospital.

El sospechoso escapó, pero luego fue arrestado en un tren en una ruta diferente.

La policía no ofreció causas de inmediato, pero las autoridades de transporte consideraron que se trataba de un "hecho aislado".

“Aunque este fue un incidente aislado, este acto atroz de violencia nunca debería haber ocurrido, y menos en un tren de transporte público”, dijo la Autoridad de Tránsito de Chicago, conocida como CTA.