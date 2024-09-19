Cambiar Ciudad
Energía Eléctrica

El hombre de California que descubrió que llevaba 15 años pagándole la electricidad a su vecino

El origen del alto costo de la factura eléctrica de Ken Wilson era un misterio, ya que vive completamente solo en su apartamento. No se explicaba cómo, a pesar de sus esfuerzos para ahorrar electricidad mes tras mes, su factura excedía la de otras personas en el área.
.

Univision picture
Por:Univision
Un hombre de California estuvo pagando la cuenta de electricidad del apartamento de su vecino sin saberlo por al menos 15 años.

Ken Wilson, de la ciudad de Vacaville, en el condado de Solano, localizada entre Sacramento y San Francisco, había estado tratando de ahorrar en el uso de la electricidad en su vivienda preocupado porque su factura era constante y considerablemente mayor que las de otras personas en el área, según un reporte de la estación de noticias local KGO.

El origen del alto costo de su factura era aún más inexplicable para Wilson, debido a que vive solo en el apartamento, por lo que incluso adquirió un dispositivo que medía la cantidad de energía eléctrica que estaban usando sus electrodomésticos.

Frustrado por la imposibilidad de lograr bajar el costo de su factura eléctrica mensual, Wilson finalmente se quejó al proveedor de electricidad local, Pacific Gas and Electric Company, o PG&E.

La compañía envió a un inspector a investigar la causa del alto costo de la factura de Wilson, quien pensaba que se trataba de un medidor defectuoso o de alguna fuga de corriente eléctrica que no había logrado identificar.

"Incluso después de apagar los interruptores, seguí saliendo a revisar el medidor para ver si todavía funcionaba y seguía funcionando. No lo podía creer", explicó Wilson a KGO.

Para sorpresa de WIlson, el inspector de PG&E descubrió que el medidor que emitía su factura estaba conectado al apartamento de uno de sus vecinos y no al suyo propio.

Casi dos décadas pagando por el uso de energía de su vecino

Según los registros de PG&E, el error en la conexión de los medidores databa de, al menos, 15 años.

"El número de medidor del apartamento del cliente se estaba facturando a otro apartamento, posiblemente desde 2009" admitió PG&E en un comunicado enviado a Wilson el lunes en el cual pedían disculpas por la confusión.

Wilson cree que puede haber estado pagando la factura de su vecino desde hace más tiempo, posiblemente desde que se mudó al apartamento en 2006, es decir, por un total de 18 años.

Por el momento, Wilson seguirá pagando la factura de su vecino, ya que según PG&E, no podrán corregir el problema hasta el próximo ciclo de facturación.

