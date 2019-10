La Patrulla Fronteriza retuvo a un periodista y le obligó a decir que escribía "propaganda" para liberarlo, según denuncia

“Entonces escribes propaganda, ¿verdad?” , le preguntó el hombre, a lo que Watson, entre risas, intentó explicarle que no, que simplemente era periodista. Pero el agente no bromeaba. Y le repitió la pregunta una y otra vez.

"Por su tono y como me miraba directamente a los ojos, me di cuenta de que no era una broma", explicó Watson este viernes a The Washington Post. Contó que el agente no le devolvió el pasaporte hasta que él no aceptó decir que escribía "propaganda".