Brad Pitt y Angelina Jolie firman un acuerdo de divorcio tras ocho años de batalla judicial

Los famosos actores Brad Pitt y Angelina Jolie firmaron el lunes un acuerdo de divorcio que, tras ocho años de batalla judicial, pone fin a una de las rupturas matrimoniales más largas y polémicas de la historia de Hollywood, informó la revista People Magazine.

El abogado de Jolie, James Simon, confirmó a la agencia AP que la pareja había llegado a un acuerdo.

“Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del señor Pitt”, dijo Simon en un comunicado. “Ella y los niños dejaron todas las propiedades que habían compartido con el señor Pitt y desde entonces se ha centrado en encontrar la paz y la sanación para su familia. Esta es solo una parte de un largo proceso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está agotada, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado”.

El acuerdo entre las partes debe recibir el visto bueno de un juez. Inicialmente no se revelaron detalles de lo acordado. Además, el uso por parte de la pareja del juez privado (una medida cada vez más común entre las celebridades que se separan en los últimos años) ha mantenido los procedimientos en gran medida en secreto. No ha habido acciones judiciales oficiales en el caso en casi un año.

Jolie, de 49 años, y Pitt, de 61, estuvieron entre las parejas más destacadas de Hollywood durante 12 años, dos de ellos como matrimonio. Empezaron su relación cuando coprotagonizaron la película 'Mr. and Mrs. Smith' de 2005. Entonces, el actor estaba casado con Jennifer Aniston.

Las disputas en el divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie

Jolie solicitó el divorcio en 2016, después de un vuelo en jet privado desde Europa durante el cual dijo que Pitt había abusado de ella y de sus hijos. El FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles investigaron las acciones de Pitt en el vuelo y consideraron que no era necesario tomar medidas en su contra.

Los ganadores del Oscar tienen seis hijos juntos, tres de ellos adoptados. Un juez privado que los dos habían contratado para manejar el caso llegó a una decisión que incluía la custodia igualitaria de sus hijos, pero Jolie solicitó que lo eliminaran del caso debido a un conflicto de intereses no informado. Un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo, el juez fue removido y la pareja tuvo que comenzar el proceso de nuevo.

En 2019, un juez los declaró divorciados y solteros, pero la división de bienes y la custodia de los hijos debían resolverse por separado. Desde entonces, la pareja ha estado atrapada en una batalla legal.

Durante la larga pelea por el divorcio, cuatro de los seis hijos de la pareja se convirtieron en adultos, lo que anuló la necesidad de un acuerdo de custodia para ellos. Los únicos dos que siguen siendo menores son los gemelos de 16 años Knox y Vivienne. En junio, una de sus hijas, conocida entonces como Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, se quitó el apellido de su padre. Sus otros hijos son Maddox, de 23 años, Pax, de 21, y Zahara, de 19.

Las dos estrellas también se enredaron en una batalla legal separada debido a la venta de la parte de Jolie del Chateau Miraval, un viñedo en el sur de Francia donde celebraron su boda.

Algunos detalles de sus disputas se han revelado a través de una demanda separada presentada por Pitt en la que alegaba que Jolie incumplió un acuerdo de que ella le vendería su mitad de esta propiedad. En cambio, Jolie vendió su parte de la bodega al grupo vinícola Tenute del Mondo, una subsidiaria del Grupo Stoli, lo que según Pitt fue una decisión "vengativa" que arruinó un espacio privado que había sido su segundo hogar.

Los abogados de Jolie dijeron que el acuerdo de venta de la bodega fracasó debido a la exigencia de Pitt de que, como parte del trato, ella firmara un acuerdo de confidencialidad de amplio alcance sobre él. No está claro cómo afectará el acuerdo de divorcio a la demanda de la bodega.

Públicamente, tanto Pitt como Jolie han sido extremadamente reservados sobre todo lo relacionado con su separación, a pesar de las sólidas giras promocionales y muchas apariciones en los medios para varios proyectos.

Pitt dijo en una entrevista de 2017 con GQ que había tenido un problema con la bebida en el momento del incidente del avión y la separación, pero que desde entonces había dejado de beber y estaba yendo a terapia. No ha defendido su comportamiento en el vuelo familiar.

Jolie también se ha negado a hacer declaraciones públicas sobre los problemas familiares o el divorcio, aunque ha buscado un examen más amplio y la ventilación de su comportamiento por parte de los tribunales tanto en el caso del divorcio como en el de la bodega.

Con información de AP y AFP.

