Cómo saber si clasificas para la compensación de hasta $7,500 que pagará AT&T a algunos usuarios

Si eres cliente de AT&T y tus datos fueron expuestos en la filtración de 2024, podrías recibir hasta 7,500 dólares de compensación tras un acuerdo de la compañía telefónica con demandantes por un monto de 177 millones de dólares.

La primera filtración de datos ocurrió en marzo de 2024 y afectó a 73 millones de titulares de cuentas actuales y anteriores, cuya información como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de seguridad social y contraseñas se encontraron en la dark web.

La segunda violación de datos ocurrió en julio del mismo año. En esa ocasión se expusieron los registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos sus clientes de telefonía móvil.

Estos son los clientes de AT&T que podrán recibir la compensación

Todos clientes de AT&T en Estados Unidos cuyos datos se hayan visto comprometidos en la primera o en la segunda violación de datos, o en ambas, pueden presentar una reclamación de indemnización.

Por la primera violación de datos, la compañía telefónica está ofreciendo una compensación de $5,000, mientras que por la segunda la suma es de $2,500. Los clientes afectados por ambas filtraciones podrían recibir hasta 7,500 dólares.

Para recibir parte del acuerdo, los clientes de AT&T afectados tienen que rellenar un formulario de reclamación antes del 18 de noviembre de 2025.

Si no estás seguro si cumples los requisitos, puedes llamar al (833) 890-4930 a la compañía Kroll Settlement Administration, que está llevando el acuerdo.

