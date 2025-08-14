Cambiar Ciudad
Acuerdos

Cómo saber si clasificas para la compensación de hasta $7,500 que pagará AT&T a algunos usuarios

Todos clientes de AT&T en Estados Unidos cuyos datos se hayan visto comprometidos en la primera o en la segunda violación de datos, o en ambas, pueden presentar una reclamación de para obtener la compensación.

Por:
Univision
Video Hombre demanda a Workday por haber sido rechazado en más de 100 puestos de trabajo: culpa a la IA

Si eres cliente de AT&T y tus datos fueron expuestos en la filtración de 2024, podrías recibir hasta 7,500 dólares de compensación tras un acuerdo de la compañía telefónica con demandantes por un monto de 177 millones de dólares.

La primera filtración de datos ocurrió en marzo de 2024 y afectó a 73 millones de titulares de cuentas actuales y anteriores, cuya información como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de seguridad social y contraseñas se encontraron en la dark web.

PUBLICIDAD

La segunda violación de datos ocurrió en julio del mismo año. En esa ocasión se expusieron los registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos sus clientes de telefonía móvil.

Más sobre Acuerdos

En un minuto: El Senado continúa impulsando el megaproyecto de ley fiscal de Trump
1:13

En un minuto: El Senado continúa impulsando el megaproyecto de ley fiscal de Trump

Estados Unidos
En un minuto: EEUU reanuda los vuelos de deportación a Venezuela
1:19

En un minuto: EEUU reanuda los vuelos de deportación a Venezuela

Estados Unidos
Brad Pitt y Angelina Jolie firman un acuerdo de divorcio tras ocho años de batalla judicial
4 mins

Brad Pitt y Angelina Jolie firman un acuerdo de divorcio tras ocho años de batalla judicial

Estados Unidos
En un minuto: Luigi Mangione acusado de terrorismo y homicidio en primer grado
1:19

En un minuto: Luigi Mangione acusado de terrorismo y homicidio en primer grado

Estados Unidos
🔴EN VIVO: Protestas en universidades |Biden: "Existe el derecho a la protesta, pero no el derecho al caos"
38 Historias
LiveBlog

🔴EN VIVO: Protestas en universidades |Biden: "Existe el derecho a la protesta, pero no el derecho al caos"

Estados Unidos
Gobierno anula acuerdos de empresas que prohíben a empleados trabajar para la competencia
3 mins

Gobierno anula acuerdos de empresas que prohíben a empleados trabajar para la competencia

Estados Unidos
Nuevos derechos de las trabajadoras embarazadas: conoce los beneficios y cuándo entran en vigor
7 mins

Nuevos derechos de las trabajadoras embarazadas: conoce los beneficios y cuándo entran en vigor

Estados Unidos
United Auto Workers amplía su huelga en dos de los tres grandes fabricantes de carros de Detroit
3 mins

United Auto Workers amplía su huelga en dos de los tres grandes fabricantes de carros de Detroit

Estados Unidos
United Auto Workers se declara en huelga tras no lograr un acuerdo con los tres grandes fabricantes de carros de Detroit
5 mins

United Auto Workers se declara en huelga tras no lograr un acuerdo con los tres grandes fabricantes de carros de Detroit

Estados Unidos
Los choferes de UPS podrán tener ahora un salario promedio de $170,000 en EEUU
3 mins

Los choferes de UPS podrán tener ahora un salario promedio de $170,000 en EEUU

Estados Unidos

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Estos son los clientes de AT&T que podrán recibir la compensación

Todos clientes de AT&T en Estados Unidos cuyos datos se hayan visto comprometidos en la primera o en la segunda violación de datos, o en ambas, pueden presentar una reclamación de indemnización.

Por la primera violación de datos, la compañía telefónica está ofreciendo una compensación de $5,000, mientras que por la segunda la suma es de $2,500. Los clientes afectados por ambas filtraciones podrían recibir hasta 7,500 dólares.

Para recibir parte del acuerdo, los clientes de AT&T afectados tienen que rellenar un formulario de reclamación antes del 18 de noviembre de 2025.

Si no estás seguro si cumples los requisitos, puedes llamar al (833) 890-4930 a la compañía Kroll Settlement Administration, que está llevando el acuerdo.

Mira también:

Video ¿Eres usuario de Apple? Podrías beneficiarte de millonaria indemnización que deberá pagar la empresa
Relacionados:
AcuerdosEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX