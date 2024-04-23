Gobierno anula acuerdos de empresas que prohíben a empleados trabajar para la competencia

Las empresas estadounidenses ya no podrán prohibir a sus empleados que acepten empleos en la competencia, según una norma aprobada por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) este martes.

La comisión votó el martes por 3-2 a favor de prohibir las medidas conocidas como acuerdos de no competencia, que impiden a los trabajadores trasladarse a empresas de la competencia o empezar a trabajar en ellas hasta después de cierto tiempo de que renuncien a su empleo anterior.

Según la FTC, 30 millones de personas, aproximadamente uno de cada cinco trabajadores, están sujetas a este tipo de restricciones que afectan su desarrollo profesional, e incluso interfieren en otros aspectos de sus vidas.

“Tenemos testimonios de empleados que, debido a los acuerdos de no competencia, se han visto atrapados en lugares de trabajo abusivos. Se ha impedido a médicos ejercer la medicina tras abandonar sus consultas”, contó Lina Khan, presidenta de la FTC.

De acuerdo con la comisión, recibieron unos 26,000 comentarios sobre la propuesta, la mayoría a favor.

¿Cuál es el siguiente paso para la nueva norma?

La norma, que no se aplica a los trabajadores de organizaciones sin ánimo de lucro, entrará en vigor dentro de cuatro meses, a menos que sea bloqueada por recursos judiciales.

La FTC informó a través de su sitio web que esta norma aplica como prohibición general de nuevos acuerdos de no competencia con todos los trabajadores.

Sin embargo, para los altos ejecutivos, los acuerdos de no competencia existentes pueden seguir en vigor. La norma final define el término “alto ejecutivo” como aquellos trabajadores que ganan más de $151,164 dólares y que ocupan un “cargo directivo”, dice la FTC.

Mientras que los acuerdos de no competencia existentes con trabajadores que no sean altos ejecutivos no serán aplicables después de la fecha de entrada en vigor.

La comisión considera que los acuerdos de no competencia son un método desleal de competencia y que con la aplicación de esta nueva norma habrá un aumento en la innovación, con la creación de nuevas patentes.

Además, la FTC asegura que esta norma favorecerá la creación de nuevas empresas. Pronostica un aumento del 2.7% en la tasa de creación de nuevas empresas, lo que se traduce en 8,500 nuevas empresas cada año.

¿Qué posibilidades hay de que bloqueen la nueva medida?

Los grupos empresariales han criticado la medida por considerarla demasiado amplia al bloquear casi todos los acuerdos de no competencia. También sostienen que la FTC carece de autoridad para adoptar tal medida.

Dos miembros republicanos de la FTC, Melissa Holyoak y Andrew Ferguson, votaron en contra de la propuesta. Afirmaron que la agencia se estaba extralimitando en sus competencias al aprobar una norma tan amplia.



La Cámara de Comercio de EEUU dijo que demandará para bloquear la medida, un proceso que podría impedir que la norma entre en vigor durante meses o años. Y si el expresidente Donald Trump gana las elecciones presidenciales de 2024, su administración podría retirar la norma.

El gobierno de Biden ha atacado las medidas de no competencia, que suelen asociarse a altos ejecutivos de empresas tecnológicas y financieras, pero que en los últimos años también han atrapado a trabajadores peor pagados, como guardias de seguridad y empleados de tiendas de bocadillos.

Los acuerdos de no competencia están prohibidos en tres estados, entre ellos California, y algunos de los que se oponen a ellos sostienen que la prohibición californiana ha contribuido decisivamente a la innovadora economía tecnológica de ese estado.

