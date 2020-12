Tras el asesinato de Vanessa Guillen, demócratas y republicanos prometieron un proyecto de ley contra el abuso sexual: ¿por qué lo han dejado morir?

Para el 2021

Cuestion de prioridades

"Se lo debemos a Vanessa"

"Protejan los soldados"

Sin embargo, ella está lejos de estar satisfecha con el castigo a los oficiales. “A mí no me convence con esto nada, a mí me va a convencer cuando me dé la cara de los miserables responsables y tengan cárcel de por vida. Yo no estoy de acuerdo que les estén pagando o que les den beneficios ”, dijo.