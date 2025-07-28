$18,100 menos al año del Seguro Social: el recorte que se estima para parejas que se retiren en 2033

Una pareja de trabajadores que se retire en 2033 recibirá $18,100 menos al año en beneficios del Seguro Social que si lo hiciera ahora, estimó la organización no partidista Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB).

Es una cifra un poco más elevada a la prevista en junio por los encargados de los fideicomisos del Seguro Social, porque toma en cuenta el impacto que tendrá en estos fondos clave para millones de personas en Estados Unidos la ley recientemente aprobada en el Congreso.

Los fideicomisos del Seguro Social y Medicare se quedarán en poco más de siete años sin fondos suficientes para cubrir el 100% de los beneficios de los jubilados, previó CRFB combinando las proyecciones de los encargados de esos fondos con el impacto de la nueva legislación impulsada por el presidente Donald Trump.

La ley relacionada con los fondos del Seguro Social "dicta que cuando los fideicomisos se agoten, los pagos (o cheques del Seguro Social) se limiten a los ingresos que entren. Para el programa de retiro del Seguro Social, estimamos que eso significará un recorte de 24% en los beneficios hacia fines de 2032 tras la promulgación" el 4 de julio de la nueva legislación.

Ese recorte de 24% se traducirá entonces en una reducción de $18,00 en los beneficios anuales del Seguro Social de una pareja en la que ambos tengan ingresos y que decida jubilarse a inicios de 2033, explicó CRFB.

"El recorte debería aumentar con el tiempo, debido a que los beneficios que se supone reciban seguirán superando lo que ingresa" para los pagos del Seguro Social, agregó.

Los recortes en los cheques del Seguro Social dependerán de varios factores

La reducción dependerá de la edad de la pareja, el tiempo que haya trabajado y cuánto haya ganado, aclaró la organización.

"Por ejemplo, una pareja en la que solo uno tenga ingresos afrontaría un recorte de $13,600 al año, mientras que una pareja en la que los dos tengan ingresos bajos enfrentaría un recorte anual de $11,000", explicó. "Para las parejas con ingresos altos, el recorte estaría cerca de $24,000 al año", precisó.

La organización explicó que estos recortes serán más profundos de los anticipados anteriormente, porque la ley aprobada en julio contiene puntos que tocan el pago de impuestos.

La legislación extendió de forma permanente recortes de impuestos que habían sido aprobados en el primer gobierno de Trump y creó una nueva deducción temporal para personas de 65 años o más.

Es una deducción de $6,000 para los contribuyentes de 65 años o más que la nueva ley llamó 'temporary senior deduction', en inglés).

Es temporal, dado que estará disponible desde 2025 hasta 2028; estará disponible en su totalidad para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos al año ($150,000 en el caso de las parejas que presentan sus declaraciones de impuestos de forma conjunta); y podrá utilizarse sin importar si el contribuyente recurre a la deducción estándar o a las deducciones detalladas ('itemized deductions').

"Si la deducción para las personas mayores y otras medidas temporales de la ley se hacen (más adelante) permanentes, el recorte de los beneficios será mayor", advirtió CRFB.

Por décadas, el programa del Seguro Social ha gastado más dinero del que recauda por una combinación de factores, especialmente por el envejecimiento de la fuerza laboral, que hace que más retirados reciban beneficios mientras menos trabajadores contribuyen al sistema.

