La fortaleza de nuestras mujeres está en nuestras propias familias

Este mes celebramos a todas esas mujeres por su valor, su fortaleza y su resiliencia. Y al escribir este artículo no he podido evitar pensar en las mujeres que han definido mi vida —mi madre y mis tres hermanas—, a quienes admiro profundamente y han forjado quién soy hoy.

Mi madre, Amalia, llegó a Estados Unidos en los años cincuenta desde un pequeño pueblo en Michoacán, México, llamado Tangancícuaro. Llegó para asentarse con mi padre y mi hermana mayor en Kansas City, Kansas. Tenía enormes sueños para sus siete hijos y dio todo por nosotros, y a pesar de no tener escolaridad formal, siempre reconoció el valor de una buena educación.

Ella nunca trabajó fuera de casa para poder cuidarnos. Aunque de vez en cuando ayudaba a la economía familiar, tanto como podía, cuidando a otros niños de nuestro vecindario —¡como si cuidar de siete hijos en casa no fuese ya suficiente!—. Pero esos son los sacrificios que hacen las mujeres hispanas, como los que también hizo mi hermana mayor, Martha.

Martha tiene necesidades especiales, pero su sentido de responsabilidad social no ha menguado por ello. Durante 30 años, Martha viajaba a diario en tres autobuses para trabajar en un restaurante localizado en un centro comercial, donde limpiaba las mesas y así proveía para la familia. El año pasado, Martha contrajo Covid-19. Como tantas familias en Estados Unidos y en todo el mundo, estuvimos muy preocupados por ella, porque al estar en sus setenta los riesgos eran mayores. Martha perdió su sentido de olfato y del gusto, pero por suerte no tuvo otros síntomas severos. Estamos muy agradecidos de que ella sobrevivió una enfermedad que ya ha acabado con la vida de más de medio millón de personas en este país.

Esta historia no estaría completa si no hablase de mi otra mitad: mi hermana gemela, Mary. Si alguno de ustedes tiene un gemelo, seguro sabrá lo que significa esa relación tan única y especial. Toda nuestra vida nos hemos apoyado, y sinceramente no hay nadie a quien admire más. Estoy muy orgullosa de lo que ella ha logrado en su carrera. Mary fue la primera latina en convertirse en jueza federal en el distrito de Arizona. Tras una década de servicio, fue nombrada jueza en el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.