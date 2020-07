El número de árboles y parques que tienes cerca también depende de lo que digas en el censo

La cercanía de áreas residenciales con parques no es algo que suceda en todos los lugares de Estados Unidos. “Si usted no tiene un parque en su vecindario puede ser porque no se ha contado en el censo” –dice Sandra Celedón, presidente de Fresno Building Healthy Communities , organización que trabaja por la organización el bienestar de las comunidades en Fresno. “La construcción de parques se determina por cuántas personas viven en la comunidad”, agrega.