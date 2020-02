Así puedes obtener ayuda financiera para pagar tu educación universitaria

¿Qué opciones tienes?

Préstamos. Se otorgan, en general, por necesidad económica y, como bien lo indica su nombre, el dinero que recibes debes devolverlo (pagarlo) con intereses. El Departamento de Educación otorga cuatro tipos de préstamos para estudiantes que tienen más beneficios que los bancarios: Préstamos directos subsidiados, para estudiantes con necesidades financieras; Préstamos directos no subsidiados, para estudiantes de pregrado y posgrado (no se basan en la necesidad financiera); Préstamos directos PLUS, para padres y estudiantes dependientes (no se basan en la necesidad financiera y requieren una verificación de crédito), y Préstamos de consolidación directa, los cuales permiten combinar todos los tipos en un solo.