Giuliani, ahora en el equipo asesor de Trump, dice que el presidente reembolsó a su abogado los $130,000 que le pagó a Stormy Daniels

En declaraciones a la cadena Fox, el nuevo abogado de Trump aseguró que el pago fue "perfectamente legal" y que no se trataba de dinero de campaña por lo que no violó ninguna ley. Sus declaraciones contradicen la versión del presidente que aseguró que no conocía el acuerdo con la actriz porno.