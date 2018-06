El volcán de Fuego inició su segunda erupción del presente año, con explosiones que elevan columnas de ceniza a 6 mil metros sobre el nivel del mar, flujos piroclásticos en barrancas y los monitoreos que se realizan por la Unidad de Prevención de Volcanes de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Por el momento no es necesario realizar evacuaciones. Video: Armando Pineda, Espeleólogo.

