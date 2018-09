Exconvictos, gente que no habla inglés o sin experiencia, desamparados: esta panadería contrata a todos (y gana 20 millones al año)

Greyston Bakery hace los famosos brownies de una reputada marca de helados. Quienes los preparan son personas que estuvieron en las cárceles, inmigrantes legales que no hablan inglés o que no tienen antecedentes laborales, gente que no tiene un hogar fijo, gente que, en definitiva, quiere trabajar pero que pocos les dan la oportunidad.