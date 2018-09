Joii Brown dejó que las enfermeras se llevaran a su bebé recién nacido para que lo circuncidaran. El procedimiento tardaría solamente 30 minutos. Sin embargo, cuando la madre vio que el reloj empezó a correr y su bebé no volvía con ella, empezó a presentir que quizás algo andaba mal.

Después de un rato de incertidumbre, a la hora y media de haberse llevado al crío del cuarto, dos enfermeras volvieron con el bebé en brazos con una particular historia: por error habían llevado al bebé a otro cuarto, con otra madre, y ella, sin darse cuenta de que el bebé no era el suyo, lo había amamantado.

Las enfermeras no pudieron asegurarle a la madre que la otra mujer que había alimentado a su pequeño no tuviera alguna infección o estuviera tomando algún medicamento, porque el HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) protege la información confidencial de los pacientes. La leche materna puede ser fuente de transmisión de enfermedades tan serias como el VIH o el herpes hasta infecciones menores.