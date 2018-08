La historia detrás de la foto viral de una policía que patrullaba en un hospital y terminó amamantando un bebé desconocido

“Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre, no te importo “LA MUGRE Y EL OLOR” como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días", escribió en Facebook Marcos Heredia sin sospechar que el homenaje a su compañera sería 111,000 veces compartido y obtendría más de 156,000 likes.